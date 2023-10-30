Психолог перечислил причины шопоголизма

В первую очередь специалист рассказал, что патологическая потребность в постоянных покупках приводит как к финансовым проблемам, так и к конфликтам в семье, на работе и психологическому дискомфорту. По его словам, приобретение новой одежды может стать способом справиться со стрессом или негативными эмоциями.