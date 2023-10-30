Что такое саморазвитие личности

Саморазвитие — важный процесс, который помогает личности расти, учиться и становиться лучше каждый день. Этот процесс включает в себя постоянное стремление к улучшению собственных качеств, знаний, навыков, умений и способностей.

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Начать свой путь саморазвития может каждый: это может быть формальное образование в учебных заведениях или самообразование через чтение книг, онлайн-курсы и обучение новым навыкам.

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«Лента.ру» рассказывает, какие способы саморазвития существуют и как сделать первый шаг, чтобы начать процесс самосовершенствования.

Что такое саморазвитие?

Как рассказала «Ленте.ру» нейропсихолог Екатерина Тур, в самом широком понимании саморазвитием можно назвать процесс активного стремления к личностному росту, раскрытию потенциала.

Саморазвитие представляет из себя систематическое развитие навыков, знаний, убеждений, компетенций и качеств личности. Главная цель этого процесса — достижение желаемых результатов и обретение удовлетворенности жизнью

«Саморазвитие включает в себя приобретение новых знаний, умений и навыков, самоанализ, рефлексию, постоянное обучение и самосовершенствование. Оно помогает развивать личность, расширять кругозор, становиться более гибким и адаптивным, повышать уверенность в себе, мотивацию и укреплять личные ресурсы», — отметила Екатерина Тур.

Широко распространено мнение, что саморазвитие связано с нахождением своего предназначения и смысла жизни. Существует огромное количество ответов на вопрос смысла жизни, каждый человек волен выбирать (или не выбирать) ответ самостоятельно, приходя в конечном счете к внутренней гармонии.

По мнению специалиста, есть несколько ключевых причин, которые определяют важность саморазвития.

Что дает саморазвитие?

Личное развитие. Саморазвитие помогает улучшить навыки и знания, что может повысить самооценку и уверенность в себе. Это, в свою очередь, поможет стать лучшей версией себя, а также лучше достигать поставленных целей. Жизненные навыки. Практические навыки — например, управление временем, коммуникация, решение проблем, критическое мышление — также являются важным следствием саморазвития. Именно они помогают человеку эффективно преодолевать различные трудности и строить успешные отношения с другими людьми. Активный ум. Получение новой информации в рамках саморазвития способствует стимуляции ума, а также помогает сохранить его активное состояние. Чтение, изучение новых предметов, изучение иностранных языков и другие умственные занятия помогают улучшить память, концентрацию и когнитивные функции. Адаптация к изменениям. В современном мире изменения происходят очень быстро, и способность к саморазвитию помогает адаптироваться к новым условиям и требованиям, что облегчает жизнь. Гибкость, обучаемость и способность к постоянному обновлению знаний являются ключевыми факторами в успешной адаптации к новым реалиям. Жизненное удовлетворение. Саморазвитие способствует личному росту и расширению круга интересов, что может привести к большей позитивности и удовлетворенности жизнью. Погружение в новые области и достижение новых высот приносит удовлетворение и чувство осмысленности жизни. Широкий кругозор. В процессе саморазвития человек получает знания об актуальных событиях, тенденциях и достижениях в различных областях. Это помогает развивать культурную компетентность, широкий кругозор и лучше понимать мир вокруг. Профессиональный рост. Развитие собственных качеств, постоянное образование и приобретение новых навыков помогают адаптироваться к меняющимся условиям работы. Кроме того, это повышает конкурентоспособность на рынке труда.

Как рассказала «Ленте.ру» диджитал-маркетолог Дарья Васильева, чтобы преуспевать в ее профессии, просто невозможно обходиться без постоянного саморазвития. По ее словам, за 14 лет практики она пришла к тому, что предпочитает изучать все на практике или с помощью других экспертов.

«Когда мне нужно запустить новый проект в области, в которой у меня нет экспертизы, я ищу релевантный контент в интернете (предпочитаю зарубежные источники), а также встречаюсь с коллегами по рынку, потенциальными и текущими партнерами, задаю им много вопросов, и затем выстраиваю свой план действий», — рассказала Дарья Васильева.

Именно такой стратегии, по ее словам, специалист придерживалась, когда выполняла важный проект на работе — запускала программу лояльности для крупного международного бренда. В итоге результат превзошел все ожидания.

С чего начать саморазвитие?

Психолог Анастасия Лазурко рассказала «Ленте.ру», что начинать свое развитие нужно с маленьких шагов. Это необходимо, чтобы выработать привычку или навык движения к изменениям — только тогда саморазвитие будет регулярным и дисциплинированным.

Именно регулярность и последовательность в своем саморазвитии дает позитивные качественные изменения, что и является обычно целью. И у саморазвития никогда не будет конца или предельной точки — это всегда определяется личной мотивацией и желанием к этим изменениям, — говорит Анастасия Лазурко.

Какие есть этапы саморазвития?

Прежде чем заняться саморазвитием, нужно выбрать направление, поставить цель, а также создать план ее достижения.

Первый этап — выбор направления саморазвития

Для этого нужно понять, что именно в вашей жизни хотелось бы изменить. Сделать это помогут честные ответы на вопросы к самому себе.

«Какие у меня сильные и слабые стороны?»

«Мне на самом деле нравится то, чем я занимаюсь?»

«Что в моей жизни доставляет мне дискомфорт?»

«Какие качества мешают моему личностному росту и могу ли я от них избавиться?» Вопросы могут быть разными, например:

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Второй этап — постановка целей

При постановке целей важно соблюдать ряд правил.

Цель должна быть конкретной.

Цель должна основываться на ваших желаниях.

Цель должна быть реальна.

Цель можно достигнуть в несколько этапов.

Третий этап — создание плана для достижения цели

Четкий план саморазвития поможет сосредоточится на процессе, а также увеличит уровень мотивации и самодисциплины и поможет правильно распределить свое время.

Саморазвитие — длительный процесс, который может продолжаться даже всю жизнь. Поэтому ошибки и неудачи неизбежны, но это не повод опускать руки и отказываться от поставленных целей

Какие направления и способы саморазвития существуют?

Саморазвитие может происходить в различных сферах жизни. Екатерина Тур подчеркнула, что совершенствование — индивидуальный процесс, и каждый человек может определить свои собственные цели и способы их достижения. Это может включать чтение книг, прослушивание лекций, посещение тренингов и семинаров, работу с наставником или тренером, практику и опыт, а также личные эксперименты и самообучение.

Неотъемлемой частью этого процесса, как считается, является культивирование креативности и самовыражения. Искусство, литература, музыка, танец — любая форма творчества помогает выражать свои мысли и эмоции, а также находить новые идеи и решения.

Направления и способы саморазвития Профессиональное саморазвитие. Чтобы развиваться в этой сфере, нужно получать дополнительное образование или проходить курсы переподготовки. Духовное саморазвитие. Под этим понимается поиск смысла жизни, выбор морального и нравственного пути, а также познание себя. Интеллектуальное саморазвитие. Постоянному развитию в этой сфере способствует естественная потребность мозга в новой информации — она может сохраняться всю жизнь. Благодаря этому человек будет стараться развивать кругозор и получать новые знания в различных сферах — не только в профессиональной. Социальное саморазвитие. Развиваясь в рамках этого направления, человек учится решать конфликты мирным путем, работать в команде и в целом взаимодействовать с окружающими без дискомфорта. Физическое и физиологическое саморазвитие. Человек, который стремится к такому саморазвитию, уделяет пристальное внимание своему здоровью, весу, форме и выносливости. Достичь этого помогает в том числе физическая активность. Психическое самосовершенствование. Под этим понимается умение разбираться в собственных чувствах и управлять своими эмоциями, а также понимать эмоции других людей и вести себя эмпатично. Все это способствует более гармоничным отношениям и успешной коммуникации как в повседневной жизни, так и на работе.

«Иногда бывает так, что трудно совладать с эмоциями на работе, хочется либо на всех накричать, либо расплакаться прямо на встрече. Может также казаться, что к вам относятся предвзято, вас критикуют и вообще не уважают. Если такое происходит редко и никак вам не мешает, беспокоиться не нужно, но если вы чувствуете, что это не дает вам расти по карьерной лестнице, самое время заняться саморазвитием, а именно "прокачать" свой эмоциональный интеллект», — отметила Дарья Васильева.

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Лучшие способы саморазвития

Книги и курсы

Чтение книг — самый простой способ саморазвития, отметила Дарья Васильева. «Также можно обратиться к коучу или психологу. Этот путь затратнее, но, исходя из моего опыта, быстрее и эффективнее», — отметила она.

Сейчас есть огромное количество курсов и онлайн-академий, которые предлагают помощь с саморазвитием и самореализацией. Выбор зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений человека.

К выбору таких курсов нужно относиться с особым вниманием, чтобы получить нужный и полезный результат, а не просто потерять время, деньги и нервы

Трекеры привычек

Психолог Регина Аблямитова в беседе с «Лентой.ру» посоветовала обратить внимание на трекеры привычек. Их можно вести в бумажном виде: например, в блокноте или в приложении для смартфонов. Своеобразный дневник позволит отмечать внедрение полезных привычек в разные сферы своей жизни.

При этом не следует быть слишком требовательным к себе, особенно в начале процесса. Также не стоит требовать от себя всего: то есть не нужно заставлять себя всегда заполнять трекер на 100 процентов.

Учеба

Медицинский психолог Олег Долгицкий рассказал «Ленте.ру», что считает лучшим инструментом для собственного развития обучение в заведениях высшего образования. Он отметил, что эффективность от обучения даже не в самом элитном университете в десятки раз выше любого марафона в социальных сетях или курса с сомнительных сайтов в интернете.

С какими препятствиями можно столкнуться при саморазвитии?

Есть различные барьеры и препятствия, с которыми можно столкнуться на пути саморазвития. В их числе — отсутствие понимания, что именно нужно развивать, почему и для чего, а также отсутствие мотивации двигаться вперед, выходить из зоны комфорта, рассказала Анастасия Лазурко.

«Если в целом все устраивает, тогда нет видимой причины, зачем нужно что-то менять и совершенствовать. Мотивация своих собственных изменений — это труд. В случае, когда есть все, что нужно, все очень комфортно, то найдется не так много желающих потрудиться над собой», — пояснила она.

Саморазвитие во многом связано с поиском своего места в жизни, что интересует многих людей. «Развитие памяти, внимания, мышления и речи возможно через чтение книг и развитие письма. Это долгий и утомительный процесс, требующий множества лет активных тренировок. Неспроста получение высшего образования занимает столько времени», — рассказал Олег Долгицкий.

Именно из-за того, что процесс самосовершенствования требует ресурсов, люди часто стремятся найти легкие пути. Спрос рождает предложение, поэтому в социальных сетях появляется множество марафонов, авторы которых обещают повышение осознанности через рекомендации пить больше воды или больше думать о своих желаниях.