Психолог объяснила, почему не стоит возвращаться к бывшим

«Эти токсичные отношения не дают вам двигаться вперед и развиваться, вы находитесь в состоянии эмоциональной зависимости. В идеальном варианте вам нужен специалист, который поможет преодолеть это состояние «все понимаю, но сделать ничего не могу». <...> Находясь снова и снова в токсичных отношениях, вы ухудшаете качество своей жизни», — сказала Сухова.