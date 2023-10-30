Как справиться с зависимостью от онлайн-покупок

Психологи сравнивают зависимость от покупок на маркетплейсах с игроманией, алкогольным и наркотическим пристрастием. Специалисты считают, что это новое психическое расстройство, которое вызывает негативные эмоции и разрушает жизнь. Разбираемся вместе с экспертами, о чем говорит постоянное желание заказать что-то в интернете и как с ним бороться.

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"Эта одержимость меня пугает"

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Многие россияне признаются в зависимости от онлайн-шопинга. Для одних это экономия времени, для других – источник положительных эмоций и попытка справиться со стрессом.

"Это просто какой-то ужас. Каждый раз при плохом настроении и депрессии я заказываю косметику, тонны косметики. Помады, румяна, маски, могу купить три-четыре шампуня, бальзама или крема за раз. Я хочу все и сразу. Хорошо, что моя мания не распространяется на одежду и другое", – рассказала пользователь Сети Мария.

"Раньше меня обеспечивали родители, и я мало себе что позволяла. Когда начала зарабатывать, появилась другая проблема. Как только появляются свободные деньги, я тут же думаю, что себе купить. Сижу на сотне интернет-магазинов, постоянные заказы одежды, косметики. В квартире есть даже отдельная комната для одежды Лариса", – пользователь Сети.

"В интернет-магазинах все дешевле и не надо тратить время на дорогу в ТЦ. Но пока ты найдешь там то, что нужно, появляется куча идей, что надо купить еще по мелочи. Заходишь выбрать ребенку куртку, а в корзине еще 20 товаров для дома", – призналась пользователь Евгения.

"Я помешана на покупках в интернете. Здесь я не чувствую трату денег и нажимать на оплату довольно приятно. Недавно нашла способ буквально за копейки заказывать товар. Теперь не могу остановиться. Недавно заказала восемь штук жидких теней, шесть наборов носков. По кошельку это не особо бьет, но эта одержимость меня пугает", – рассказала пользователь Анна.

При этом некоторые юзеры признались, что получают удовольствие от одного только процесса выбора товара и его добавления в корзину. При этом совсем не обязательно заказывать что-либо.

Копнуть глубже

Шопоголизм всегда был психическим расстройством, а с появлением маркетплейсов, где можно сделать покупку в два клика, эта зависимость стала более распространенной. Об этом Москве 24 рассказала психолог Алина Малинина.

"Особенность такого шопинга в том, что здесь не нужен личный контакт. Люди, склонные к онлайн-покупкам, как правило, обладают высокой социальной тревожностью. Они не любят общаться с другими. И благодаря маркетплейсам можно сидеть дома в комфортных условиях, приобретать и получать удовольствие от процесса", – объяснила она.

Онлайн-шопоголики признаются, что покупки в интернете сопровождаются приятными эмоциями: появляется состояние предвкушения, радости, в момент выбора человек не испытывает негативных чувств, переживаний, объяснила психолог.

"Так у людей выделяется эндорфин, дофамин, начинается привыкание. Потребитель привыкает к этим положительным эмоциям, ощущениям и попадает в зависимость", – Алина Малинина, психолог.

Нередко онлайн-покупки – лишь попытка справиться с тревожностью, депрессией, стрессом: так человек пытается сместить фокус внимания с негативных эмоций. Но зачастую такая зависимость не решает эти проблемы, а еще больше усугубляет их.

"Последствия онлайн-шопинга – чувство разочарования в себе, вины и стыда. Человек понимает, что потратил слишком много, плюс покупки являются спонтанными, ненужными. Он ругает себя за отсутствие контроля, за то, что повелся на минутный импульс", – отметила психолог.

Чтобы избавиться от зависимости, в первую очередь нужно отследить, какие чувства предшествовали открытию приложения маркетплейса. Это может быть скука, грусть, стресс, гнев.

"Затем надо посмотреть, какую психологическую потребность эти покупки закрывают: это может быть избавление от негативных чувств, стремление порадовать себя", – Алина Малинина, психолог.

Также человек должен понять, как получить позитивные эмоции без неконтролируемых покупок. Например, можно поискать интересное хобби или больше времени проводить с семьей.

"Кроме того, нужно посмотреть, в какой среде человек живет. Ведь если мы не можем изменить внешний фактор, то начинаем менять что-то внутри, идет гонка за новыми эмоциями, впечатлениями. Так что стоит разобраться, все ли хорошо у вас дома, в семье", – подчеркнула специалист.

Если же с зависимостью от онлайн-шопинга не удается справиться самостоятельно, то нужно обратиться к психологу, с которым можно найти первопричину проблемы, заключила эксперт.

Удар по кошельку

Зависимость от маркетплейсов влияет не только на психологическое состояние, но и на семейный бюджет. Кроме того, это может привести к серьезным денежным проблемам в будущем, уверена эксперт по финансовой грамотности Екатерина Ульянюк.

По ее словам, во время онлайн-шопинга происходит психологическая уловка: человеку проще тратить финансы с карточки, чем наличные. Списанная со счета сумма ощущается не так явно, как отданные продавцу бумажные деньги. Именно поэтому иногда бывает сложно себя остановить.

Главная же опасность такого состояния – уровень расходов становится равным с доходами или превышает их.

"Так у человека не остается лишних средств, чтобы откладывать на будущее, крупную покупку, инвестировать в пенсию. И когда происходит внеплановая ситуация, приходится залезать в кредит", – квалифицированный инвестор, эксперт по финансовой грамотности Екатерина Ульянюк.

Кроме того, маркетплейсы и онлайн-магазины часто предлагают систему сплита: потребитель поддается призыву "покупай сейчас, плати потом" и может набрать таких рассрочек чуть ли не в каждом сервисе.

"Но по факту это кража денег у самого себя в будущем. Значит, что часть следующей зарплаты придется потратить на погашение стоимости покупки", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Для того чтобы избавиться от такой зависимости, эксперт порекомендовала:

посчитать все свои ежемесячные доходы (это может быть зарплата, пособие, подработка, денежный подарок), чтобы появилось четкое понимание уровня заработка;

после этого расписать расходы – на еду, на ЖКХ, лекарства, обучение;

в отдельную категорию выделить траты на маркетплейсы и посмотреть, насколько устраивает эта сумма. Если цифра слишком большая, то необходимо сократить ее или поставить лимит, например не более 5 000 тысяч на онлайн-покупки;

не забывать составлять списки нужных вещей – это поможет избежать импульсивных приобретений.

"При проблеме со слишком частой покупкой одежды можно обратиться к стилисту, который составит капсульный гардероб на сезон. И тогда не будет потребности постоянно что-то докупать и сочетать", – добавила эксперт.