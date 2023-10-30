4 причины, почему мужчина пропадает после первого секса

Эксперт рассказывает о самых популярных ситуациях.

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Вы только начали встречаться с мужчиной, кажется, все идет отлично, вы даже добрались до самой интимной стадии. Но вдруг — как только секс произошел — мужчина куда-то пропадает или же резко меняет тактику и постепенно уходит из отношений. Вместе с психологом и сексологом Ольгой Савской мы решили разобраться, в чем же здесь дело.

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Мужчина просто искал секс

Вычислить такого хитреца непросто, ведь он никогда не скажет прямо о своих намерениях. Как говорит Ольга: «Он будет галантным, будет делать все, чтобы женщина ему дала то, что он так хочет». Иногда мужчина идет дальше и бросается громкими заявлениями вроде: «Я безумно тебя люблю», что естественно, неправда, если вы успели встретиться пару раз. Также мужчина может использовать секс как манипуляцию — если он не получит желаемое, он вас бросает. Эксперт говорит о том, что подобное поведение должно насторожить женщину, если она сама находится в поиске долгосрочных отношений и не готова к мимолетным встречам.

Субъективная оценка женщины

Еще одна причина, по которой мужчина выпадает из только завязавшихся отношений после того, как случился секс, — его ожидания не совпали с реальностью. Психолог уверена, что крайности могут спугнуть мужчину: «Его одинаково насторожит и закомплексованность, и излишняя раскрепощенность». Ольга добавляет, что редкий мужчина может смириться с «проседающим» сексом в отношениях. При этом проблема часто никак не связана с самой женщиной — это лишь субъективная оценка мужчины. Несовпадение ожиданий и реальности могут спровоцировать уход мужчины.

Мужчине нужно время, чтобы включиться в отношения

Такое тоже случается с представителями сильного пола. Даже если женщина ему очень нравится, да и с первым сексом не было проблем, он все равно может начать отдаляться. «Он может на какое-то время отвлечься на работу, полностью переключиться на отвлеченную деятельность», — говорит Ольга. Мужчине нужно собрать мысль воедино и побыть наедине, однако, женщины часто сами все разрушают, начиная атаковать сообщениями и звонками. Это отбивает всю охоту продолжать общение.

Мужчина несвободен