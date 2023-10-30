5 признаков, что вам точно нужен психолог
Порой мы думаем, что с любыми сложностями справимся самостоятельно. В крайнем случае обратимся за помощью к родным или друзьям. Но есть ситуации, когда человеку нужна помощь специалиста.
Психолог Ольга Романив перечислила Леди Mail.ru пять признаков, что вам точно стоит обратиться к профессионалу.
- Частые конфликтные ситуации с близкими и посторонними людьми, проблемы с коммуникацией, трудности в установлении и поддержании здоровых отношений. Когда вам кажется, что вас никто не понимает, вы одиноки в толпе людей.
- Часто присутствующее ощущение тревоги, грусти, постоянный стресс и другие негативные эмоции. Совершенно нормально их испытать, но нерегулярно, когда это крайне осложняет жизнь.
- Трудности в адаптации. Если вы столкнулись с большими жизненными изменениями (потеря близкого человека, развод, переезд, смена работы) и не можете восстановиться и вернуться к нормальной жизни, которой жили до этого.
- Трудности с концентрацией, памятью, обучением или взаимодействием с коллегами, начальством, однокурсниками. Особенно если раньше с этим все было хорошо.
- Проблемы самооценки. Если вы постоянно ощущаете неуверенность в себе, испытываете синдром самозванца, страдаете перфекционизмом, пытаетесь постоянно кому-то угодить, не умеете говорить нет, испытываете перманентное чувство вины.