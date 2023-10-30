«Фантазии из прошлого». Психолог раскрыла причины звонков «бывшим»

«Любое расставание – это очень осознанный и рациональный процесс, но в других случаях остается такой флер: "А все бы могло быть иначе, если бы я тогда ей что-то сказал". История начинает додумываться и дофантазироваться: было бы мне счастье, если бы я что-то такое сделал. Очень часто все эти звонки бывшему или бывшей происходят именно тогда, когда у человека на душе скребутся кошки, у него что-то не так и он думает: "Эх, я все спустил в унитаз, потому что я ей тогда что-то не сказал". Вера в такие чудеса толкает на эти абсолютно бессмысленные звонки бывшим. Если люди по-прежнему пребывают в своих фантазиях и начинают предлагать снова встретиться и извиниться за события 150-летней давности, другой человек к этому не подключается», - объяснила психолог.