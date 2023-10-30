Как понять, что мужчина зависит от матери

Предполагается, что взрослый мужчина — это самостоятельный, уверенный в себе человек, умеющий строить свою жизнь, ставить цели и реально достигать их, а также брать ответственность за близких. Но что делать, если ваш муж больше похож на маменькиного сыночка, нежели на взрослого человека?

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На этот вопрос «Вечерней Москве» ответил психолог и психотерапевт Александр Макаров. Он назвал три главных критерия, по которым можно распознать такого мужчину.

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Первый признак

По мнению психолога, первый признак — мужчина созванивается со своей мамой ежедневно. При этом важно также и то, кто звонит. Если мама вашему мужу — это менее критично. Если же инициатор звонков муж — это беда.

— Кто звонит первым — и есть инициатор, — говорит эксперт. — Инициатор в нашем случае — это тот, кто больше зависим и не может без контакта.

Второй признак

Также важно обратить внимание на то, кто принимает решения и за кем бывает последнее слово при каком-либо выборе: место отдыха, способ проведения выходных, нюансы воспитания, что хорошо и что плохо.

— Когда некую мысль вам транслирует мама мужа, а затем муж на этом же настаивает, то уже ясно, откуда ноги растут, — отмечает спикер.

Менее критично, но все же неприятно, когда муж что-то говорит, а затем его позицию транслирует мама, продолжил психолог:

— Хотя, скорее всего, это изначально мамина позиция. Также ведущий в принятии решений проявляется через такие фразы мужа, как «мы решили» (когда имеет в виду себя и маму), «мама сказала, что...» и тому подобное.

Третий признак

Если мужчина не в состоянии организовать для своей семьи отдельное жилье, то это всегда говорит о том, что в вашем доме главный человек — это не вы и не ваш супруг. А тот, в чьем доме вы живете. С соответствующими вытекающими последствиями, предупредил Макаров.

Можно ли переделать мужчину

По словам специалиста, с одной стороны, все основополагающие принципы жизни ребенок считывает со своих папы и мамы, будучи в возрасте от зачатия до 1,5 года. Впоследствии полученные карты реальности только раскрываются и упрочняются:

— Это такие категории, как отношение к себе, к жизни, к людям и своим близким. Поэтому даже при наличии желания у мужчины перемены очень сложно даются. Впрочем, как и любому человеку. Дело в том, что речь идет о комплексе привычек. Будь то представление о себе, привычка чувствовать, привычка действовать, убеждения. А изменить хотя бы одну привычку, любую — это сложная задача.

С другой стороны, вы сами по каким-то причинам выбрали именно его, заметил психолог, а мужчина меняться не обещал.

— Сюда же вопрос: когда он станет сильным, уверенным, материально обеспеченным, самостоятельным, самодостаточным мужчиной, вы уверены, что он останется с вами? Это повод задуматься и о себе, — отмечает специалист. — Ведь отношения, это то, что создают двое. Как система связей между двумя элементами. А это значит, что когда вы улучшите свои навыки строить отношения, то изменятся к лучшему и отношения друг к другу.