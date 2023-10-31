Психолог объяснила, почему люди погружаются в прошлое

Практический психолог Елена Митрохина объяснила, почему люди погружаются в прошлое. По её словам, в настоящее время происходит информационное перенасыщение и стресс, связанный с быстротой изменений в жизни. Возвращение в прошлое создает ощущение стабильности и релаксации, пояснила специалист РИАМО. Например, в социальных сетях этой осенью девушки начали активно возвращать тренды из начала 2010 х годов. Они теперь выкладывают фото и видео, подражая тем временам.