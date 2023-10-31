Психолог объяснила, почему люди погружаются в прошлое
Практический психолог Елена Митрохина объяснила, почему люди погружаются в прошлое. По её словам, в настоящее время происходит информационное перенасыщение и стресс, связанный с быстротой изменений в жизни. Возвращение в прошлое создает ощущение стабильности и релаксации, пояснила специалист РИАМО. Например, в социальных сетях этой осенью девушки начали активно возвращать тренды из начала 2010 х годов. Они теперь выкладывают фото и видео, подражая тем временам.
«Мы устаем от постоянной скорости и хаоса, и поэтому стремимся найти уютное убежище в уже минувших временах», — сказала Митрохина.
По словам психолога, одной из причин может также являться ностальгия.
«Мы удивляемся, увлекаемся и даже восхищаемся людьми, искусством и культурой прошлого века. Мы видим, как они жили и работали, какую мебель использовали, как одевались и как отдыхали. Возможно, именно в этом глубоком погружении в прошлое, мы находим уют и романтику», — добавила эксперт.
Важно не забывать, что время идет вперед, но всегда есть возможность вернуться в прошлое хотя бы на время. В этом помогают фильмы, книги, музыка, истории и воспоминания.