Россиян предупредили об опасности секса по дружбе

«Если ваши отношения долгое время находятся в стадии "секс по дружбе", велика вероятность, что вы с партнером испытываете взаимные чувства. Но даже если это не так, а для всех участников такой формат взаимоотношений приемлем, то беспокоиться не о чем. Люди, способные на конструктивное, рациональное и зрелое общение, обречены на взаимопонимание и уважение», — заключил эксперт.