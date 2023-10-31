«А раньше было лучше» — как ностальгия влияет на здоровье

Мода циклична и повторяется каждые 20 лет. И хотя она никогда не повторяется точь-в-точь, мы видим, как прошлое влияет на многие тренды и предпочтения людей в настоящем.

© CoLady

Сегодня все мы, а особенно поколение Z, которые почти два года не выходили на улицу по ночам, уставшие от проблем, таких как коронавирус, глобальное потепление и война, находят успокоение в этой манящей ностальгии по мгновениям прошлого. Когда мы жили в 2000 году.

Видео дня

Объяснение этому феномену в том, что именно здесь мы находим эмоциональную стабильность, погружаясь мыслями в более спокойное и счастливое время. Наукой при этом доказано, что ностальгия полезна для здоровья. Так как это вызывает положительные эмоции, когда мы думаем о приятном времени, месте, фильме или музыке. Нам всем знакомо это чувство: сладкая грусть о том, чего больше нет.

Термин «ностальгия» был придуман швейцарскими врачами в конце 17 века для описания чувства тоски по дому, которое испытывают солдаты.

А нашему поколению в то время, в котором мы живём, нужны так называемые «психологические якоря», то есть вещи, которым мы доверяем и которые позволяют чувствовать себя в безопасности.

На данный момент хэштег #2000s уже имеет более 5 миллиардов постов в TikTok с уроками красоты и созданием нарядов, а также с рекламой, музыкой с 2000-х. Немалое влияние на этот тренд оказал и сериал «Эйфория», где американские школьницы одеваются и используют макияж в лучших традициях 2000-х.

Что говорит наука и индустрия

Исследования, проведённые Константином Седикидесом, профессором социальной и личностной психологии на факультете психологии Саутгемптонского университета, установили, что ностальгия может выступать в качестве ресурса, к которому мы обращаемся, чтобы общаться с другими людьми, и чтобы иметь возможность двигаться вперёд с меньшим страхом, с более чёткими целями.

С другой стороны, профессор Гарварда Светлана Бойм, специалист по славянскому языку и литературе, описала в своих эссе два типа ностальгии: рефлексивную и восстановительную. Первый смотрит в прошлое с мыслью, что многое изменилось, и не всё изменилось к лучшему. Поэтому ностальгировать стоит с чувством благодарности, радости от воспоминаний, но никак не с чувством сожаления и грусти.

За ностальгией стоит целая индустрия, которая целенаправленно фокусирует наше внимание на воспоминаниях. И речь не только о модном бизнесе.

На самом деле, YK2 сегодня как никогда в тренде. Сам термин Y2K (2000 год) относится к так называемому «эффекту 2000 года», когда ожидалось, что компьютеры и базы данных перестанут работать из-за перехода с одного столетия в другое (с 1999 в 2000 год). К счастью, этой катастрофы так и не произошло.

В то время трендовый стиль называли «безвкусицей», а сегодня это называется «мне всё равно, что вы думаете о моей одежде».

Так, на одном из последних показов Valentino, прошедшем на Неделе моды в Париже, можно было увидеть около 40 моделей в розовом цвете того же тона, что и Риз Уизерспон из незабываемого фильма «Блондинка в законе».