$93.24+0.0398.62+0.27

Психиатр Жесткова объяснила связь между изменением погоды и депрессией

Осенью и зимой люди чаще сталкиваются с депрессией, особенно те, кто страдает хроническими или психическими расстройствами. Об этом рассказала врач психиатр Елизавета Жесткова в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, если есть симптомы депрессии, нужно обязательно записаться на прием к врачу, который поможет скорректировать состояние. При этом Елизавета Жесткова отметила, что депрессия чаще развивается у людей с хроническими или психическими заболеваниями. Депрессия аще проявляется в осенние и зимние месяцы, но может случиться и в марте при плохой погоде и в отсутствие солнца.

"Если мы говорим об осенней хандре, когда ухудшается настроение, то с этим можно справиться и самому. Просто нужно чаще расслабляться, заниматься хобби, то есть отвлекать себя от грустных мыслей, – посоветовала Елизавета Жесткова.

Также врач обратила внимание, что осенью организм человека может столкнуться с дефицитом витаминов А и D. Елизавета Жесткова советует сдать анализы крови, чтобы врач мог по результатам назначить необходимый витаминный комплекс.

Как избежать депрессии осенью

Ранее выяснилось, сколько нужно спать, чтобы избежать депрессии.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости