Осенью и зимой люди чаще сталкиваются с депрессией, особенно те, кто страдает хроническими или психическими расстройствами. Об этом рассказала врач психиатр Елизавета Жесткова в беседе с NEWS.ru .

По словам специалиста, если есть симптомы депрессии, нужно обязательно записаться на прием к врачу, который поможет скорректировать состояние. При этом Елизавета Жесткова отметила, что депрессия чаще развивается у людей с хроническими или психическими заболеваниями. Депрессия аще проявляется в осенние и зимние месяцы, но может случиться и в марте при плохой погоде и в отсутствие солнца.