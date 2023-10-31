Психиатр Жесткова объяснила связь между изменением погоды и депрессией
Осенью и зимой люди чаще сталкиваются с депрессией, особенно те, кто страдает хроническими или психическими расстройствами. Об этом рассказала врач психиатр Елизавета Жесткова в беседе с NEWS.ru.
По словам специалиста, если есть симптомы депрессии, нужно обязательно записаться на прием к врачу, который поможет скорректировать состояние. При этом Елизавета Жесткова отметила, что депрессия чаще развивается у людей с хроническими или психическими заболеваниями. Депрессия аще проявляется в осенние и зимние месяцы, но может случиться и в марте при плохой погоде и в отсутствие солнца.
"Если мы говорим об осенней хандре, когда ухудшается настроение, то с этим можно справиться и самому. Просто нужно чаще расслабляться, заниматься хобби, то есть отвлекать себя от грустных мыслей, – посоветовала Елизавета Жесткова.
Также врач обратила внимание, что осенью организм человека может столкнуться с дефицитом витаминов А и D. Елизавета Жесткова советует сдать анализы крови, чтобы врач мог по результатам назначить необходимый витаминный комплекс.