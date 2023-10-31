Как вычислить плохого любовника на первом свидании

Даже если мужчина вам приятен во всех отношениях, в сексе он может быть полным провалом. Но вам совсем не обязательно тратить время на долгие свидания, чтобы понять, что в постели вас ждет разочарование.

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Мы опросили несколько девушек, которые уже на первой встрече могут определить сексуальную совместимость с новым знакомым.

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«Он вообще не пытался ко мне прикоснуться»

Для мужчины невероятно важен физический контакт на всех этапах отношений, а потому он всеми правдами и неправдами будет пытаться дотронуться до женщины, к которой его влечет. Кроме того, известно, что опытный и действительно умелый мужчина в постели прекрасно понимает, что женщину нужно заводить задолго до того, как за парой закроются двери спальни.

Наталья, 32 года: «Когда я еще не набралась достаточного опыта в отношениях, у меня были провальные ситуации в постели. Вот один мужчина всеми действиями буквально „кричал“, что секс с ним будет худшим мероприятием в моей жизни, но я вообще не замечала этих „звоночков“. Сейчас я понимаю, что самый яркий сигнал — когда он вообще не пытается ко мне прикоснуться, обнять, что-то поправить. Я сразу понимаю — с сексом у нас будет беда».

«В постель с критиканом? Нет, спасибо!»

Психологи часто отмечают, что мужчина, который обожает делать замечания и рассказывать, как все в мире должно быть, в сексе выдаст крайне слабое «представление». Для женщины важно принятие ее тела и умений партнером, во всяком случае, без резкого осуждения, на что мужчины-критики не способны в принципе.

Алиса, 25 лет: «Я помню, несколько лет боролась с лишним весом, но с сексом не испытывала проблем чаще всего. Мне попадались адекватные мужчины, но был в моей жизни и довольно обидный провал. Один из моих партнеров еще в ресторане начал возмущаться по поводу долго обслуживания, плохого оформления ресторана, еды, в общем, нашел, до чего докопаться. И вся наша беседа строилась на его жалобах и критике друзей и его знакомых. Когда дело дошло до секса, я бы не сказала, чтобы было прям вау, но его фраза в конце: „Тебе бы сбросить пару кило“ меня просто убила. Никакие оргазмы не исправят это мерзкое впечатление от человека».

«Я его обняла и все желание пропало»

Интересный факт — если нам не нравится запах человека, то и секс с ним едва ли удастся.

Как доказательство, история Анны, 27 лет: «Я переписывалась с мужчиной, он меня мгновенно зацепил — такой интересный, легкий, да и интересы общие нашлись почти сразу. Думаю: „Ну вот она — моя судьба“. Ждала встречу целых две недели. Мы встретились, я его обняла и тут что-то случилось… все очарование куда-то пропало, хоть мужчина и был интересным в реальности. Мне было просто неприятно к нему прикасаться и обнимать, все желание мгновенно пропало. До постели мы, кстати, так и не добрались».

«Он резко отказался от мяса»

Про пищевые привычки мужчин и их связь с сексуальными умениями ходят легенды. Все мы хоть раз слышали про жадных до еды мужчин или же наоборот — скупых, которые и в постели демонстрировали эгоистичность.