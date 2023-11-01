Как отношения с отцом влияют на заработную плату

Зачастую у разных экспертов — психологов, коучей мы видим посыл: проработайте свои отношения с отцом, тогда и деньги появятся. Улучшится материальное положение и деньги придут в вашу жизнь легко. В вопросах бизнеса и карьеры добьетесь желаемого. Так ли это, нам расскажет психолог, помогающий практик, Вавилина Лия Александровна.

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Отношения с отцом отвечают за материальный достаток и самореализацию. Отец — это признание в обществе, проекты, социум, реализация в жизни, большие деньги. Обиды, недовольства, нетерпение по отношению к отцу, а также отсутствие к нему достаточного уважения, перекрывают финансовый поток.

Всю свою жизнь мы связаны с матерью и отцом. Мать — начало всего. Она дает жизнь, а отец — силу жить.

В жизни ведь по-разному бывает — у кого-то полная семья, хорошие отношения с отцом, а кто-то жил с алкоголиком, вечным критиканом, или «пятном на диване». Да, есть отцы-алкоголики, изменники, абьюзеры и ребенку сложно пережить и принять такого отца. Особенно, если мать его тоже не принимает и осуждает. На уровне подсознания остается отпечаток: я отказываюсь от него, я его не принимаю. А для подсознания эта информация звучит как «я отказываюсь от защиты и финансового обеспечения».

И тут, внимание, возникает закономерность: если мой отец такой, значит и я буду таким или я буду как мама? А если это девочка… она, получив идентификацию по матери, начнет привлекать к себе таких же абьюзеров и алкоголиков, которые будут лежать на диване и ждать пока жена все сделает сама.

Другой сценарий — одиночество, поскольку опыт выживания в подобной семье подскажет девушке: осторожно, козел! Здесь не может быть и речи о больших деньгах, потому что папа — это внешний мир, возможности и окружение, мама — внутренний. Даже если такой девушке посчастливится встретить мужчину своей мечты, она, скорее всего, его быстро сольет и будет страдать как мама, либо превратит его в лежащее «пятно на диване», в семье ведь был такой опыт.

Бывает, что главой семьи становится мать, а отец не имеет права голоса в семье, либо он пьет, либо его вообще нет. Тогда роль мужчины в семье она берет на себя.

Если мальчик перенимает опыт матери, он продолжает напитываться женским в ущерб своей мужской природе. Оставаясь в её поле, мальчик теряет ориентацию не только во взаимоотношениях с социумом, а прежде всего в самоощущении и самоидентификации по собственному полу. Такая матрица отношений создает негативную динамику для ребенка. Здесь мы получаем некое «подобие женщины» — вялое, хнычущее существо в отсутсвии отцовской опоры и поддержки. В будущем ему будет тяжело сохранять субординацию на работе, сложно находиться в подчинении, зарплата не будет высокой (постоянно придется доказывать свою значимость, находясь не в центре внимания).

Если у ребенка появляются невысказанные обиды, отвержение или другие негативные чувства к отцу, финансы во взрослой жизни будут даваться с большими трудностями, как и профессиональная реализация.

Когда в семье, где все хорошо: отец любил, верил и помогал, а мать уважала отца, не перетягивая одеяло отношений на себя, путь к деньгам открыт. Если отец в сознании мальчика щедр, добр, справедлив и мужественен — проблем с доходом не будет!

Отец закладывает в девочке чувство самоценности, развивает ее женственность, оказывает влияние на половую идентификацию дочери. Он стимулирует у нее формирование позитивной самооценки и любви к себе как девочки/женщины в поведении, внешности, характере. Вспомните, как отец относился к вашим успехам и поражениям? Сравнивал ли вас с кем-то?

Женщинам, которым отец не оказывал поддержку, дается все большим трудом.

Она постоянно сомневается в своих решениях, не умеет просить о помощи и надеется только на себя. У нее отсутствуют четкие ориентиры и цели в жизни — то ей хочется работать в офисе, то преподавать йогу, то уйти на фриланс и укатить в Тайланд. Она вовлекается в кучу дел, так и не доведя их до конца. Понятно, что с доходом тут то густо, то пусто.

Девочка, у которой не было отца, как будто бы ждет, что приедет принц на белом коне и заберет ее в мир любви, счастья и больших денег. Для таких женщин зачастую характерно чувство беззащитности и зависимости от обстоятельств. Они ждут, что кто-то о них позаботится, но сами редко прикладывают свои усилия. Любая стрессовая ситуация выбивает у них почву из под ног.

Если отец был слабым и безвольным человеком, женщина становится ответственной и работящей. Все это далеко не из уверенности в себе, скорее наоборот, от страха оказаться бедной и беззащитной. Самые большие трудоголики-невротики, которые компенсируют свои страхи через заработки денег. Такая женщина будет постоянно трудиться, поскольку привыкла «все тащить на себе». Их девиз — мне не до любви к себе, мне лишь бы денег заработать.

Заниженная самооценка часто обусловлена пренебрежением со стороны отца, проявленным в детстве. Когда дочь чувствует и знает, что самый значимый мужчина в ее жизни — отец, любит и принимает её такой какая она есть, она учится принимать и любить себя.

Если отец верит в успешность дочери, в ее способности, то дочь растет с чувством, что она достойна успеха — можно получать удовольствие от жизни, от денег, от желаний.

Отец всегда защитит и не осудит, что в будущем придаст дочери уверенности в себе, она будет пользоваться у мужчин успехом и станет достойной самого лучшего.

От того, как складывались отношения с отцом в детстве, зависит добьется ли женщина успеха, построит ли карьеру и будет ли зарабатывать большие деньги. Именно «папины дочки» чаще всего занимают хорошие должности и получают высокую зарплату в крупных компаниях или организуют свое любимое дело — у них все получается.

Вступая в конфликт со своим отцом, человек как будто отказывается от защиты и финансового обеспечения. В дальнейшем ему бывает сложно найти работу, получить повышение или премию, открыть собственный бизнес. Человек все время сталкивается с какими-то трудностями и упирается в финансовый потолок.

Конечно, бывают случаи, когда и при плохих отношениях с отцом или их отсутствии у людей есть деньги, но достаются они, как правило, с огромным трудом, через сопротивление, препятствия и желание что-либо доказать.

Наладить связь с мужской энергией и энергией финансов можно, приняв отца таким, каков он есть, соблюдая закон иерархии — он старший — вы младший. Благодаря отцу вы появились на свет — ваша ответственность как вы распорядитесь своей жизнью. Если отца в вашей жизни не было или вы его не помните — дайте ему место в родовой системе, не отказывайтесь от отца. Эти действия помогут вам направить энергию в нужное русло, тем самым расширив финансовый поток.