Эксперт рассказала, как астрология вредит хорошему сексу

Сексолог Надежда Ястребова объяснила, почему увлечение астрологией может пагубно сказаться на сексуальной жизни. И звезды здесь совершенно ни при чем, дело в зацикленности на стереотипах. В пример эксперт привела характеристики, которые астрологи традиционно приписывают Девам. Мол, они сдержанны, холодны, стеснительны, зажаты и консервативны. И это еще не полный список обидных качеств, никакое позитивное мышление не поможет.