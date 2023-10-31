Назван способ побороть стресс на работе

— Но на самом деле он выгорает, потому что считает, что начальник не должен орать, что сам он должен быть воодушевлен своей работой и видеть ценность своего труда, а еще что его коллеги должны поддерживать и быть соратниками, — пояснил Хорс в комментарии «Радио 1».