Назван способ побороть стресс на работе
Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс заявил, что негативные эмоции на работе возникают из-за неоправданных ожиданий.
По словам эксперта, часто люди ждут хорошего отношения со стороны начальства, коллег, а также отсутствия рутины. Человек ошибочно предполагает, что он выгорает, потому что начальник не дает ему возможности расти, часто ругается и не оценивает труд подчиненного.
— Но на самом деле он выгорает, потому что считает, что начальник не должен орать, что сам он должен быть воодушевлен своей работой и видеть ценность своего труда, а еще что его коллеги должны поддерживать и быть соратниками, — пояснил Хорс в комментарии «Радио 1».
На деле сотрудник сталкивается с конкуренцией в коллективе, непониманием со стороны начальства и с рутинностью труда.
Помимо очевидных признаков стресса, организм человека может подавать и другие сигналы. Об этом сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее мнению, наиболее частыми проявлениями стресса являются зуд, шелушения, высыпания и даже формы акне.
Хорс посоветовал научиться принимать действительность, не ожидая ничего от других людей. Иначе конфликт ожиданий и реальности будет происходить постоянно.