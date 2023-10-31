Как фаббинг может разрушить ваши отношения с друзьями и родными
С внедрением в нашу жизнь мобильных телефонов, а вслед за ними социальных сетей, мы все затянуты в матрицу. Пандемия с ее карантинами усугубила этот процесс. Ведь вся наша жизнь перешла в виртуальное русло.
Музеи, театры и даже парки предлагали онлайн-сессии. Стали актуальны виртуальные показы мод, возникли виртуальные примерки в интернет-магазинах, и не только одежды, но и средств макияжа.
Казалось, что по окончанию пандемии мы вновь вернемся в реальный мир. Но нет, все больше людей, будто по инерции, засасывает виртуальная трясина. Что сказывается на отношениях с друзьями и близкими.
Что такое фаббинг
Это странное и такое агрессивное слово можно разложить на два: телефон и пренебрежение. Если развернуто, то фаббинг — это привычка игнорировать окружающих в пользу телефона или другого цифрового носителя.
В вирутальный мир уходят, чтобы посмотреть ролики в соцсетях, полистать ленту. Здесь можно найти столько всего интересно, чего в жизни не хватает. В результате, вместо того, чтобы поговорить с мужем по душам, сидя на диване перед телевизором, вы читаете новости или смотрите модные подборки.
Порой, даже ужиная с подругой в ресторане, умудряетесь в процессе разговора отправлять сообщения и, да, снова обновлять ленту в соцсетях. Ваши друзья и близкие в этот момент чувствуют, что ими пренебрегают: их истории вам не интересны, а значит и они тоже.
Фаббинг, которым вы страдаете, в итоге может привести к печальным последствиям. Друзья перестанут вас звать на прогулку, в ресторан и, в конечном счете, ваше общение сведется на нет. Тетрис в соцсетях скажется и на отношениях с мужем. Даже, если у вас все отлично в сексе, он может завести любовницу для того, чтобы просто поговорить.
Почему люди страдают фаббингом
Да, телефон стал частью нас и нашей жизни. Но далеко не все уходят в виртуальные дебри, игнорируя реальность. Психологи говорят, что ярко-выраженный фаббинг провоцирует неудовлетворенность в отношениях с мужем, друзьями или другие проблемы. Например, прессинг от начальника на работе. От реальных проблем вы уходите в соцсети, где форма по удержанию контента на то и рассчитана.
Милые видео с собачками, мастер-классы по стилю и макияжу засасывают, потому что в этот момент вы отключаетесь и уходите от проблем. Сейчас вам не нужно ничего объяснять, делится переживаниями, проговаривать их. Вы получаете моментальную дозу дофамина — гормона удовольствия, которого не хватат по жизни. Организм привыкает к такому способу получения радости. В результате не то, что общение с мужем, вам секс станет скоро неинтересен.
Как избавится от фаббинга
Прогнозы психологов оптимистичны — человек сам себя может вытащить из фаббинга. Главное, чтобы было желание, а способы для вас уже расписали эксперты.
Скачайте приложение
Существуют приложения, которые контролируют сколько времени вы проводите в соцсетях. Для вас они могут составить наглядный график. Если цифры не пугают, то можете поставить в приложении функцию, которая после опеределенного времени, которые вы проводите в соцсетях, будут отправлять сообщение. Смысл его прост: «может уже пора завязывать и вернуться в реальность».
Практикуйте цифровой детокс
Это кажется невозможным, особенно если вы блогер и зарабатываете в сети. Но нет ничего невозможного. Цифровой детокс необходим, он поможет вам снова узнать, как это прекрасно гулять и наблюдать красоту природы, а не синий экран, просто поговорить с другом по душам, не отвлекаясь на сообщения. Да, первое время вам будет казаться, что вибрирует сумка или карман и возникнет желание снова взять в руки телефон. Но это пройдет. Если вы блогер, запрограммируйте контент заранее до дня икс. А проверить сообщения от рекламодателей можно и чуть позже.
Переключите внимание
Чтобы снять стресс после работы, можно вместо просмотра ленты в соцсетях, попробовать решать кроссоворды или скандворды. Стать ближе с партнером поможет совместный просмотр фильма. Только даже не пытайтесь тянутся за телефоном, сосредоточьтесь на сюжете. Решить проблемы в паре психологи рекомендуют с помощью настольных игр, в том числе секс-игр, где на карточках прописаны определенные задания, которые визави должен выполнить. Такое времяпровождение поможет вам открыть новые горизонты, узнать желания своего партнера. Если вы не может выбраться из виртуального леса, но желание есть, запишитесь к психологу. С ним вы сможете проговорить проблему. А специалист подскажет пути ее решения. Но все зависит, конечно же, от вас.