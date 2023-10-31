Как фаббинг может разрушить ваши отношения с друзьями и родными

С внедрением в нашу жизнь мобильных телефонов, а вслед за ними социальных сетей, мы все затянуты в матрицу. Пандемия с ее карантинами усугубила этот процесс. Ведь вся наша жизнь перешла в виртуальное русло.

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Музеи, театры и даже парки предлагали онлайн-сессии. Стали актуальны виртуальные показы мод, возникли виртуальные примерки в интернет-магазинах, и не только одежды, но и средств макияжа.

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Казалось, что по окончанию пандемии мы вновь вернемся в реальный мир. Но нет, все больше людей, будто по инерции, засасывает виртуальная трясина. Что сказывается на отношениях с друзьями и близкими.

Что такое фаббинг

Это странное и такое агрессивное слово можно разложить на два: телефон и пренебрежение. Если развернуто, то фаббинг — это привычка игнорировать окружающих в пользу телефона или другого цифрового носителя.

В вирутальный мир уходят, чтобы посмотреть ролики в соцсетях, полистать ленту. Здесь можно найти столько всего интересно, чего в жизни не хватает. В результате, вместо того, чтобы поговорить с мужем по душам, сидя на диване перед телевизором, вы читаете новости или смотрите модные подборки.

Порой, даже ужиная с подругой в ресторане, умудряетесь в процессе разговора отправлять сообщения и, да, снова обновлять ленту в соцсетях. Ваши друзья и близкие в этот момент чувствуют, что ими пренебрегают: их истории вам не интересны, а значит и они тоже.

Фаббинг, которым вы страдаете, в итоге может привести к печальным последствиям. Друзья перестанут вас звать на прогулку, в ресторан и, в конечном счете, ваше общение сведется на нет. Тетрис в соцсетях скажется и на отношениях с мужем. Даже, если у вас все отлично в сексе, он может завести любовницу для того, чтобы просто поговорить.

Почему люди страдают фаббингом

Да, телефон стал частью нас и нашей жизни. Но далеко не все уходят в виртуальные дебри, игнорируя реальность. Психологи говорят, что ярко-выраженный фаббинг провоцирует неудовлетворенность в отношениях с мужем, друзьями или другие проблемы. Например, прессинг от начальника на работе. От реальных проблем вы уходите в соцсети, где форма по удержанию контента на то и рассчитана.

Милые видео с собачками, мастер-классы по стилю и макияжу засасывают, потому что в этот момент вы отключаетесь и уходите от проблем. Сейчас вам не нужно ничего объяснять, делится переживаниями, проговаривать их. Вы получаете моментальную дозу дофамина — гормона удовольствия, которого не хватат по жизни. Организм привыкает к такому способу получения радости. В результате не то, что общение с мужем, вам секс станет скоро неинтересен.

Как избавится от фаббинга

Прогнозы психологов оптимистичны — человек сам себя может вытащить из фаббинга. Главное, чтобы было желание, а способы для вас уже расписали эксперты.

Скачайте приложение

Существуют приложения, которые контролируют сколько времени вы проводите в соцсетях. Для вас они могут составить наглядный график. Если цифры не пугают, то можете поставить в приложении функцию, которая после опеределенного времени, которые вы проводите в соцсетях, будут отправлять сообщение. Смысл его прост: «может уже пора завязывать и вернуться в реальность».

Практикуйте цифровой детокс

Это кажется невозможным, особенно если вы блогер и зарабатываете в сети. Но нет ничего невозможного. Цифровой детокс необходим, он поможет вам снова узнать, как это прекрасно гулять и наблюдать красоту природы, а не синий экран, просто поговорить с другом по душам, не отвлекаясь на сообщения. Да, первое время вам будет казаться, что вибрирует сумка или карман и возникнет желание снова взять в руки телефон. Но это пройдет. Если вы блогер, запрограммируйте контент заранее до дня икс. А проверить сообщения от рекламодателей можно и чуть позже.

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