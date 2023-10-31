Четыре простых способа перестать «накручивать» себя

Мысли о том, что должна произойти какая-то катастрофа, особенно часто возникают у тревожных людей. Например, вы можете представлять, что провалите экзамен, ваш самолёт разобъётся и т.п. Существует несколько способов избавиться от этого.

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Легко понять, почему люди всё ещё испытывают тревогу. Это способ нашего мозга обеспечить нам безопасность. Большинство учёных считают, что умеренная степень беспокойства и ожидания потенциальных негативных последствий нормальны и полезны. Но иногда ситуация выходит из-под контроля и человек начинает «накручивать» себя, «катастрофизировать».

Исследования показывают, что готовность к худшему на самом деле делает людей несчастными и не даёт никакой защиты, если катастрофа и правда произойдёт.

Вот четыре способа, как можно справиться с излишней «катастрофизацией» происходящего.

Постарайтесь отгородиться от забот. В этом помогут такие занятия, как прогулки на природе, спорт, встречи с друзьями.

Найдите время для решения своих проблем. Отведите в течение дня себе короткое время на беспокойство. Это поможет вам отпустить тревожные мысли, так как вы будете знать, что сможете к ним вернуться позже.

Изучите доказательства своих опасений. Вспомните о подготовке к экзамену, о первых дняхна работе, которые не были мучительными, почитайте статистику безопасности перелётов.

Попробуйте подход «ну и что?». Скажите себе, что даже если первый день на новой работе станет кошмаров, вы всё равно справитесь в этим, что вы сможете пересдать экзамен, что люди даже после авиакатастроф выживают.