Как заставить эмоции работать на себя: советы психолога

Как заставить эмоции работать на себя: 6 советов психолога
Эмоции — это тот внутренний навигатор, который подсказывает нам, насколько мы делаем себе хорошо или плохо.
«Для многих женщин доверие своим эмоциям может быть трудной задачей. Но не отчаивайтесь, ведь есть практические советы, которые помогут вам повысить эмоциональный интеллект и начать любить себя», — говорит психолог Александр Шахов и тут же дает инструкцию.
- Принимайте себя такой, какая вы есть. Эмоции — это ни хорошо, ни плохо. Признайте свои чувства и примите их как часть вашей жизни. Но это не значит, что вы не должны стремиться к развитию и совершенствованию. Важно уважать и ценить себя такой, какая вы есть.
- Заведите эмоциональный дневник. Это поможет вам осознать свои реакции. В этот список могут входить как большие, так и маленькие порывы — от чувства счастья после успешного завершения проекта на работе до того, как вы расстроились, когда не получилось новое блюдо.
- Практикуйте рефлексию. Уделите время заботе о своей душе. Отслеживайте, в ответ на что у вас возникли те или иные эмоции, как вы к ним относитесь, что они скрывают за собой.
- Окружите себя позитивными людьми. Те, которые поддерживают и ценят вас, помогут вам чувствовать себя увереннее и стабильнее.
- Отпустите прошлое. Все мы совершаем ошибки и имеем право на них. Не позволяйте обидам минувших дней влиять на ваше состояние сегодня. Простите себя и двигайтесь вперед.
- Установите реалистичные рамки. Ставьте перед собой достижимые стратегии поведения и радуйтесь каждому маленькому успеху на пути к большой цели.
Эмоциональная саморегуляция — трудный, но плодотворный путь, который требует времени.
«Будьте терпеливы к себе и помните, что каждый шаг вперед — это победа», — уверяет Александр Шахов.