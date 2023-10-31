Как заставить эмоции работать на себя: советы психолога

«Для многих женщин доверие своим эмоциям может быть трудной задачей. Но не отчаивайтесь, ведь есть практические советы, которые помогут вам повысить эмоциональный интеллект и начать любить себя», — говорит психолог Александр Шахов и тут же дает инструкцию.