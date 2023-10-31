$92.02-1.2297.93-0.68

Как заставить эмоции работать на себя: 6 советов психолога

Эмоции — это тот внутренний навигатор, который подсказывает нам, насколько мы делаем себе хорошо или плохо.

Как заставить эмоции работать на себя: советы психолога
© Super.ru

«Для многих женщин доверие своим эмоциям может быть трудной задачей. Но не отчаивайтесь, ведь есть практические советы, которые помогут вам повысить эмоциональный интеллект и начать любить себя», — говорит психолог Александр Шахов и тут же дает инструкцию.

  1. Принимайте себя такой, какая вы есть. Эмоции — это ни хорошо, ни плохо. Признайте свои чувства и примите их как часть вашей жизни. Но это не значит, что вы не должны стремиться к развитию и совершенствованию. Важно уважать и ценить себя такой, какая вы есть.
  2. Заведите эмоциональный дневник. Это поможет вам осознать свои реакции. В этот список могут входить как большие, так и маленькие порывы — от чувства счастья после успешного завершения проекта на работе до того, как вы расстроились, когда не получилось новое блюдо.
  3. Практикуйте рефлексию. Уделите время заботе о своей душе. Отслеживайте, в ответ на что у вас возникли те или иные эмоции, как вы к ним относитесь, что они скрывают за собой.
  4. Окружите себя позитивными людьми. Те, которые поддерживают и ценят вас, помогут вам чувствовать себя увереннее и стабильнее.
  5. Отпустите прошлое. Все мы совершаем ошибки и имеем право на них. Не позволяйте обидам минувших дней влиять на ваше состояние сегодня. Простите себя и двигайтесь вперед.
  6. Установите реалистичные рамки. Ставьте перед собой достижимые стратегии поведения и радуйтесь каждому маленькому успеху на пути к большой цели.

Эмоциональная саморегуляция — трудный, но плодотворный путь, который требует времени.

«Будьте терпеливы к себе и помните, что каждый шаг вперед — это победа», — уверяет Александр Шахов.