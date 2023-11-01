Назван неочевидный способ, который поможет поднять настроение

В плохую погоду настроение помогут поднять обоняние и вкус — стоит приготовить блюдо, которым вас угощали в детстве. Такой совет дала специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Акимова .

— Побалуйте себя десертом, которым вас угощала любимая бабушка, или приготовьте изысканный минестроне, который напоминает о путешествии, — посоветовала Акимова в комментарии РИАМО .

Кроме того, в плохую погоду стоит посещать новые интерактивные площадки и интересные мероприятия. Можно заглянуть в уютное кафе, устроить фотосессию, сходить в кино, на выставку, посетить городские фестивали. Также можно пригласить своих друзей и родственников составить вам компанию, чтобы вместе пережить радостные эмоции.