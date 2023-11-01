Загадки мозга: жамевю, дежавере и эффект Манделы

Почему наш мозг иногда нас обманывает, как с точки зрения науки объясняются вещие сны, и где мозг хранит воспоминания.

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Дежавере = вещий сон

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Дежавере — это отдельный вид дежавю, при котором человек в реальности попадает в ситуацию, когда-либо увиденную во сне.

В переводе с французского дежавю («déjà vu») означает — «уже видел». При возникновении этого эффекта человеку кажется узнаваемой ситуация, фрагмент увиденного и даже незнакомый человек. Чаще всего это объясняется ассоциативной памятью. При дежавере ситуация проецируется в реальную жизнь больше не из ассоциативной памяти, а через выводы мозга.

Считается, что во сне мозг человека должен отдыхать. Но он, неугомонный трудяга, продолжает работать, перерабатывая впечатления и информацию прожитого дня и ассоциативные реакции на события прошлого. Из-за чего нам часто снятся очень реалистичные и даже практически вещие сны.

Они на самом деле — не что иное, как аналитически верный вывод на основе имеющейся информации.

Например, снится, что вы вовремя не сдали проект и получили выговор от руководства, а на следующий день ситуация эта происходит уже в реальной жизни. Ничего удивительного в этом нет, стоит лишь вспомнить, что предшествовало «вещему» сну. Аврал на работе, большая психоэмоциональная напряженность и закономерный итог, который мозг уже проанализировал и спроецировал в виде сна.

Во избежание самопрограммирования многие доктора рекомендуют как минимум за два часа до сна переключить работу мозга из рабочего режима в режим отдыха и позитивных эмоций — совершить прогулку на свежем воздухе, убавить освещение, послушать приятную музыку.

Дежавю и дежавере испытывают в большей степени люди молодого и среднего возраста. По мнению ученых для восприятия этих эффектов требуется гибкость мозга и хорошая память — как на реальные события, так и на сновидения.

Жамевю = я тебя не узнаю

Телеканал «Наука»

К такому феномену нашего мозга, как жамевю, склонны больше люди в возрасте. Это термин переводится с французского «jamais vu» как «никогда не виденное ранее».

Человек, испытывающий жамевю, периодически не способен к узнаванию знакомых людей, предметов, обстановки и ситуаций.

Однако подобный сбой «системы памяти» — не обязательно явление возрастное, а может быть вызван и большой эмоциональной и умственной нагрузкой, стрессом и/или воздействием алкоголя.

По большому счету, жамевю — это крайне неприятная ошибка мозга, которая наступает внезапно. Например, прямо посреди разговора с давно знакомым человеком. К счастью, этот феномен встречается намного реже дежавю и длится недолго. По статистике, неузнаваемость людей и обстановки проявляется реже, чем лексическое жамевю, при котором человек сомневается в услышанном слове или фразе, считая их неизвестными ранее или вовсе ненастоящими.

Феномен жамевю, как и другие эффекты, связанные с работой мозга, чувствами и эмоциями человека, может обладать непредсказуемыми последствиями.

Одним из немногих ученых, которым удалось поставить безопасный опыт по изучению феномена жамевю, стал психолог Университета Лидса Крис Мулен. В эксперименте приняли участие около 100 добровольцев, которым было предложено за полминуты 60 раз написать слово «дверь». В результате больше половины из них признались, что в конце эксперимента это простое и давно знакомое слово казалось им почти ненастоящим, каким-то фантомным.

В конце эксперимента Мулен сделает вывод:

«Жамевю и потеря памяти являются разными процессами, так как при потере памяти что-то покажется нам незнакомым, потому что важная информация об этом объекте была потеряна из нашей памяти. А при жамевю возникает ощущение незнакомости, но при этом человек прекрасно идентифицирует объект и связанные с ним смыслы».

Тогда же ученый предположил, что за феномен жамевю отвечает часть мозга, расположенная за ушами и относящаяся к височной доле, участвующей в распознавании лиц и формировании памяти.

Есть правда и те, кто считает, что жамевю является проявлением шизофрении и связано с так называемым бредом Капгра, при котором мерещатся самозванцы. Но клинических подтверждений этой гипотезе не найдено.

Эффект Манделы = коллективное бессознательное

Телеканал «Наука»

Эффект Манделы — одно из проявлений искаженного восприятия действительности мозгом.

Отличительная особенность от других феноменов — коллективность ложных воспоминаний.

Одни из ярких примеров: монокль у мистера Монополии и финальная фраза Бориса Ельцина. В массовом восприятии у усача с тростью и в цилиндре, изображенного на коробке популярной игры, есть монокль, а фраза президента звучала: «Я устал, я ухожу». На самом деле монокль дорисовало коллективное сознание образа капиталиста, будто сошедшее с карикатур прошлого века, а слова Ельцина звучали: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Уставшим глава государства, слагающий полномочия, лишь выглядел, но в памяти у большинства вербальное и невербальное связалось воедино, создав эффект Манделы.

Впервые термин употребила некая Фиона Брум, называющая себя специалистом по паранормальным явлениям. Поводом послужила конференция 2009-го года, на которой зашел разговор о южноафриканском борце за права человека Нельсоне Манделе. 27 лет он провел в тюрьме при режиме апартеида, выйдя, стал президентом ЮАР, а скончался в 2013 году. Это известный факт, тем не менее почти все участники форума, включая саму Фиону, были уверены, что Мандела погиб в заточении еще в 80-е.

Теорий, которые пытаются объяснить возникновение эффекта Манделы, множество — вплоть до наличия параллельных вселенных. Но самой логичной гипотезой признано мнение профессора Гарвардского университета Дэниела Шактера:

«Воспоминания — это психологические комбинации эмоциональных реакций, визуального и слухового восприятия. Они лишь отражают наше отношение к произошедшему и не являются достоверными записями того, что произошло».

Недаром эффект Манделы взлетел на олимп феноменов именно в эпоху цифровых технологий и массового воздействия на сознание социальных сетей, где отличить правду от вымысла бывает крайне сложно. Хотя бы потому, что мы натыкаемся зачастую на уже искаженную информацию, и именно ее память и фиксирует.

Британские ученые провели опрос подписчиков новостей одной из популярных сетей, в ходе которой было выявлено, что слухи кажутся достовернее правды более чем для 70% читателей.

Поэтому любую информацию лучше перепроверять.

Где мозг хранит воспоминания

Телеканал «Наука»

Ученым удалось доподлинно узнать, за что отвечают разные части головного мозга. Так, височная несет ответственность за прошлое, промежуточная — за настоящее, а лобная — за будущее.

А еще в мозге есть область амигдала, отвечающая за эмоциональное восприятие происходящего. Именно она считывает эмоции собеседника, придает психологический «окрас» событиям и людям.

Долгосрочная память концентрируется на поверхности мозга вдоль височной части. А за короткую, которая хранит информацию в течение нескольких минут, отвечает гиппокампус. При этом воспоминания того или иного события рассредоточены по различным чувственным центрам мозга, но соединяются в определенном порядке гиппокампусом. Вообще, с человеческим мозгом не может сравниться ни один самый мощный компьютер, ведь в мозге границы прошлого, настоящего и будущего размыты эмоциями, а значит — и не может быть четкой единой схемы реакций и поступков.