Почему советы по удержанию возлюбленного не помогут

Разрушить всегда проще, чем сохранить то, что строилось годами. Но стоит ли сохранять отношения, если партнер не хочет продолжения и как понять, что вами никто не манипулирует?

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Ответить на эти вопросы мы попросили нашего эксперта — психолога Марину Велес.

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Идеализируем партнера

В начале отношений все кажется в розовом цвете. «Виноват» в этом дофамин — гормон достижения цели и романтики, который ослепляет, снижает критическое мышление и работает на размножение. Когда партнер еще не принадлежит нам, то хочется дотянуться до него, завоевать. Себя показать красивым, веселым, обходительным, лучше, чем есть на самом деле. Это природный механизм.

Еще женщины любят сами себя загипнотизировать:

«Это самый лучший мужчина в моей жизни», «Я его люблю», «Никогда таких не встречала».

Подождите! Когда вы успели полюбить, если не знаете до конца мужчину? Да, с ним весело, интересно, но вы не знаете, как он ведет себя во время стресса, а вдруг он психически нездоров? Поэтому, чтобы отойти от идеализации, надо не обобщать: что-то мне понравилось, значит, я его полюбила.

Когда нам известно про снижение критического мышления во время романтики, то лучше составить и следовать списку вопросов-ответов.

Первый — чего хочу от отношений?

Второй — как хочу себя чувствовать?

Третий — чтобы чувствовать себя хорошо, надо знать, какие поступки жду от мужчины?

Четвертый — как он может совпасть по ценностям со мной, чтобы и ему было хорошо и спокойно?

Время от времени сверяйтесь со списком, который нужно записать в блокноте и закрепить в мозгу на фронтальной коре.

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Взрослые отношения — нет обидам и манипуляциям

Чем отличается ребенок от взрослого человека? Есть несколько ключевых признаков.

Ответственность

Если ребенок сосредоточен только на себе и своих потребностях, полностью зависит от родителей, то взрослый человек вполне может сам существовать и ничего с ним не случится. Да, некоторые используют красивую фразу «я без тебя не могу», но если серьезно посмотреть, то вполне могут, и отношения при этом не разрушатся. Взрослые люди берут ответственность за свои чувства, эмоции, поступки. Нет правых и виноватых, манипуляций обидой. Никто никого не хочет переделывать. Если кого-то что-то не устраивает, то принимается взвешенное решение и люди расходятся.

Последовательность

Безопасность, предсказуемость, ритуалы в отношениях. Проснувшись мы желаем друг другу доброе утро, по вечерам — доброй ночи, после работы встречаемся в определенное время, а выходные проводим вместе. Нет непонятных эффектов внезапности, например, переписка была, потом пропала, то выходные вместе, то куда-то уехал один.

Спокойное отношение к слову «нет»

В психологии используется термин «отверженность». Имеется в виду ситуация, когда один спокойно озвучивает, а второй так же принимает информацию со словом «нет». Допустим, партнер сообщает, что не может сегодня отвезти на работу и просит взять такси или не получится посмотреть вместе фильм, забрать ребенка из школы и т.д. И это воспринимается нормально, потому что у всех могут быть какие-то срочные и важные дела, которые нельзя отложить или перенести.

Баланс

Помните, пары, которые вместе ходят на спортивные турниры или концерты классической музыки? Нельзя утверждать, что они вдвоем являются фанатами футбола или поклонниками Баха. Они идут вместе, потому что каждому хочется сделать приятно партнеру. В таких отношениях есть открытый диалог без манипуляций, обид, с соблюдением баланса, когда никто ничем не жертвует ради другого.

Здоровая любовь — взаимная

В здоровых отношениях должны соблюдаться три условия. Во-первых, это взрослые люди, во-вторых, психически здоровые, в-третьих, они вдвоем хотят отношений. Четвертый пункт здесь не соблюдается: если кто-то не хочет быть вместе, значит, все, отношение здоровых не может быть построено. «Я хочу быть с тобой, но если ты против, мне от этого не радостно, но я пойду строить отношения с другим партнером». Это адекватная реакция. Здоровая любовь может быть только взаимной.

Бегать и уговаривать — инфантильная позиция

Как ребенок не может жить без взрослого, так и в созависимых отношениях партнеры не могут жить друг без друга. У них нет опоры внутри, самостоятельности, есть тревога, самокопание и сниженная самооценка. Им плохо вместе и по отдельности. Они несут себя жертвами, обижаются, манипулируют. В таких парах отсутствует диалог, слово «нет» воспринимается предательством.

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Полное несоблюдение баланса, их кидает из крайности в крайность. К примеру, забыть про себя. Она все делает для мужчины, прогибается, забывает про свои ценности, с авоськами на автобусах с пересадками будет ездить годами. Другая крайность — обижаться на каждую ерунду:

«Не идешь со мной в кино? Все, не разговариваю с тобой!», «Хочешь без меня пойти куда-то с друзьями? Предатель!»

Невротические отношения строятся на манипуляциях. Партнеры пытаются перевоспитать друг друга. Когда спрашиваешь: «Почему вы не расстанетесь?», отвечают, что намерены перевоспитать, наказать, хотят доказать, что он/она неправильно делают или боятся, что партнер без них станет счастливым.

Разговоры вместо манипуляций: почему это так сложно

Привычку манипулировать каждый из нас несет из детства. В нашем обществе не принято поощрять. Родители воспитывают детей, критикой, стыдом и манипуляцией, потому что так легче и быстрее. А свободный взрослый диалог — это все-таки процесс.

Экологичное общение открытое, с заботой и бережным

отношением друг к другу, где поступки отделяются от личности человека. Каждый может ошибиться, сделать что-то предосудительное, но это не значит, что он плохой. Если из-за поступка партнер стыдит, обзывает, обесценивает, после чего вы чувствуете себя плохими, негодными — это разрушающее общение.

Что делать? Общаться через «я-коммуникацию».

«Ты вчера не предупредил, что задержишься на работе, я почувствовала себя плохо, волновалась. Ведь обычно ты такой ответственный. Я тебя люблю, а вчерашний поступок выбил меня из колеи. Я тебя ждала, твой телефон был недоступен, мне было нехорошо».

Вы озвучиваете поступок и свою реакцию, чувства. Никто никого не клеймит.

Самоценность в отношениях

Отношения с собой — продолжение отношения родителей к нам. Когда они делали из нас человека обесцениванием, требованием идеальности «А почему не сделал домашнюю работу?», «Почему нет пятерок?», «Ну что ты здесь намалевал, лучше займись делом», мы идем с этими паттернами в жизнь. Продолжаем обращаться с собой плохо, вгоняем в невротический перфекционизм. Не обращаем внимания на достижения, каждый раз говорим себе: «А вот здесь можно было и лучше сделать», «Тут ума не хватило». Самое главное — с партнером общаемся в этом же ключе.

Как же самоценность влияет на отношения? Сначала забота о себе. Акцент на том, что уже сделано, что смогла изменить. Но не вседозволенность, эгоизм, а здоровое бережное отношение к себе. Знание себя. Услышать и принять себя со всеми недостатками и слабостями.