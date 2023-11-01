Психолог посоветовала в плохую погоду приготовить блюдо из детства

«Загляните в уютное кафе, устройте фотосессию на фоне осенних листьев, покатайтесь на аттракционах, сходите в кино, на городской фестиваль, покормите белок в парке или спойте в караоке. Очень важно закрепить радостное событие, побыть в момент счастья с теми людьми, которые хотят испытать и пережить его вместе с нами», – сказала психолог.