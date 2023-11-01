Психолог посоветовала в плохую погоду приготовить блюдо из детства
В плохую погоду настроение помогут поднять обоняние и вкус – стоит приготовить блюдо, которым вас угощали в детстве. Так заявила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Акимова.
«Обоняние и вкус – очевидные и бесспорные источники радости. Вкус может ассоциироваться с каким-то периодом в жизни, воспоминаниями из прошлого, привычками или традициями. Побалуйте себя десертом, которым вас угощала любимая бабушка, или приготовьте изысканный минестроне, который напоминает о путешествии», – посоветовала Акимова.
По ее словам, пока за окном серость и промозглая погода, можно создать себе настроение, посещая новые интерактивные площадки и интересные мероприятия.
«Загляните в уютное кафе, устройте фотосессию на фоне осенних листьев, покатайтесь на аттракционах, сходите в кино, на городской фестиваль, покормите белок в парке или спойте в караоке. Очень важно закрепить радостное событие, побыть в момент счастья с теми людьми, которые хотят испытать и пережить его вместе с нами», – сказала психолог.
Она пояснила, что такое ощущение общности позволит приумножить чувство радости. К тому же важно не забывать об эффекте запахов.
«Выйдите в лес и насладитесь ароматом осенней свежести, купите любимое мыло или духи, прислушайтесь к звукам и аромату свежих булочек из знакомой кофейни. Позвольте себе выбирать и наслаждаться тем, что нравится здесь и сейчас, ситуативно, без поиска объяснений и логики выбора», – отметила специалист.