Психолог выяснил, почему женщины отказываются от отношений

Причина не только в небольшом выборе потенциальных партнеров.

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Женское одиночество по всему миру не только не снижается в проценте, но и набирает обороты. Причем, многие становятся на этот путь сознательно. Психологи поясняют, почему идея «мэнфри» так актуальна сегодня.

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Женщина перенимает опыт своей матери

Первая женщина, которая появляется в жизни маленькой девочки — ее мать. В большинстве случаев мы перенимаем родительский сценарий, как говорит психолог Виктория. Отделить себя от личности матери бывает крайне сложно, и без помощи профессионала часто не обойтись. «Пытаясь защитить себя от негативных эмоций и переживаний в потенциальных отношениях, женщина полностью отказывается от союза с мужчиной. Конечно, в таких случаях нужно прорабатывать проблему, которая перерастает в избегающий тип привязанности», — говорит психолог.

У женщины и мужчины равные права

Как бы ни спорили представители двух сторон, все же сегодня женщина почти сравнялась в правах с мужчиной. Дамы легко могут зарабатывать наравне с мужчиной, занимать почти все мужские должности и обеспечить свои потребности, не вступая в брак. Такая свобода нередко приводит к тому, что женщина в принципе не понимает, для каких целей ей нужен мужчина (не считая продолжение рода). Виктория поясняет: «Эта проблема чаще встречается в больших городах, где женщины приносят в жертву отношения ради достижения карьерных целей. Очень сложно сочетать два мира — профессиональный и личный. Не найдя баланса, женщина предпочитает перестраховаться и пустить всю энергию в работу, обделяя себя личной жизнью».

Негативный опыт в прошлом

Даже если женщине удалось отделиться от материнского сценария, она и сама может пережить опыт, который не даст вступить в здоровые отношения. Когда мужчина показывает себя с негативной стороны и не приносит ничего, кроме душевной и часто физической боли, женщина обрывает контакт и полностью закрывается в себе. Что говорит по этому поводу психолог: