Стало известно, как распознать избивающего девушек мужчину
Мужчину, который способен применить физическую силу против женщины, выдает поведение, рассказал NEWS.ru сексолог Александр Миллер. По словам эксперта, агрессора выдают резкие вспышки гнева, нестабильная психика и нарушение чужих личных границ.
[Агрессор] не соблюдает личные границы, вызывающее поведение по отношению к окружающим тоже хорошо считывается, соответствующее общение с обслуживающим персоналом. Резкие вспышки гнева, нестабильная психика, внезапное проявление агрессии. Он может постоянно кричать на девушку, дергать за руку, он не может держать себя в руках, пытаться показать свою физическую силу на девушке — сжимать слишком сильно руку, толкает, грубит, может оскорбить. Пересечение личных границ, психологическое, физическое давление, — перечислил собеседник.
Предвестниками опасного поведения, продолжил Миллер, могут быть и слова. Если мужчина докучает вопросами, которые не нуждаются в объяснении, требует посмотреть телефон, то это тревожные сигналы. Некоторые девушки воспринимают такие знаки внимания как заботу, однако впоследствии эти действия выливаются в тотальный контроль каждые пять минут и агрессию, резюмировал эксперт.
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