Как распознать избивающего девушек мужчину

[Агрессор] не соблюдает личные границы, вызывающее поведение по отношению к окружающим тоже хорошо считывается, соответствующее общение с обслуживающим персоналом. Резкие вспышки гнева, нестабильная психика, внезапное проявление агрессии. Он может постоянно кричать на девушку, дергать за руку, он не может держать себя в руках, пытаться показать свою физическую силу на девушке — сжимать слишком сильно руку, толкает, грубит, может оскорбить. Пересечение личных границ, психологическое, физическое давление, — перечислил собеседник.