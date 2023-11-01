Как заводить новых друзей и поддерживать отношения со старыми

Как заводить новых друзей и поддерживать близкие отношения со старыми
Дружеские отношения влияют на наше здоровье и благополучие, но не всегда легко поддерживать близость с людьми и заводить новый круг общения.
Рассказываем, как социальные связи влияют на нашу жизнь, почему сложно найти друзей во взрослом возрасте и как не растерять старых знакомых, в материале "Рамблера".
В чем польза дружбы?
Друзья дают нам необходимое общение, помогают укрепить чувство своей принадлежности, уменьшить уровень стресса, повысить уверенность в себе, справиться с трудными ситуациями.
Также они играют важную роль в укреплении нашего здоровья в целом. Взрослые с прочными социальными связями имеют более сниженный риск появления депрессии, высокого кровяного давления и нездорового индекса массы тела (ИМТ). Исследования показали, что пожилые люди, имеющие дружеские отношения и социальную поддержку, живут дольше, чем их сверстники с меньшим количеством социальных связей.
Почему иногда бывает трудно заводить друзей и поддерживать отношения?
Многим взрослым трудно заводить новые дружеские отношения или поддерживать существующие. Дружба может отойти на второй план по сравнению с другими приоритетами: работой, уходом за детьми или стареющими родителями. Возможно, вы и ваши друзья отдалились друг от друга из-за изменений в вашей жизни или интересах. Или, может быть, вы переехали в новое место и еще не интегрировались в общество.
Развитие и поддержание хороших дружеских отношений требует усилий. Однако удовольствие и комфорт, которые может обеспечить дружба, делают инвестиции стоящими.
Как познакомиться с новыми людьми?
- Посещайте общественные мероприятия. Ищите группы или клубы, которые объединяются вокруг общих интересов или хобби. Существует также множество веб-сайтов, которые помогут вам познакомиться с новыми друзьями в вашем районе или городе.
- Приглашайте людей на встречи и принимайте ответные приглашения. Можно завязать дружеские отношения с людьми, которые уже есть в вашей социальной сети. Подумайте о людях, с которыми вы когда-то общались, даже случайно, и которые произвели на вас положительное впечатление. Например, с которыми вы вместе работали или ходили на одни и те же занятия.
- Вспомните про старых знакомых, позовите их на чашку кофе в кафе, или попросите друзей познакомить вас с кем-то из своего круга общения на совместном мероприятии.
- Найдите себе новый интерес. Пройдите образовательный курс, чтобы познакомиться с людьми, имеющими схожие интересы. Запишитесь на занятия в местный тренажерный зал, центр для пожилых людей или общественный фитнес-центр.
- Больше гуляйте. Берите своих детей или домашних животных и выходите на улицу. Пообщайтесь с соседями, которые тоже гуляют, или отправляйтесь в популярный парк и завязывайте там разговоры.
- Прежде всего, оставайтесь позитивными и не изолируйтесь. Возможно, вы не станете друзьями со всеми, кого встретите, но дружелюбность может помочь вам улучшить отношения в жизни.
- Не ограничивайте себя какой-то одной стратегией знакомства. Чем больше ваши усилия, тем выше вероятность успеха.
- Настойчивость также имеет значение. Проявляйте инициативу, а не ждите, пока вас пригласят, и продолжайте пробовать.
Как поддерживать хорошие дружеские отношения?
Здоровые дружеские отношения предполагают взаимовыгодное сотрудничество. Иногда вы тот, кто оказывает поддержку, а в некоторых случаях вы оказываетесь на стороне получателя. Если вы дадите друзьям понять, что заботитесь о них и цените их, это может помочь укрепить вашу связь.
- Будьте добры. Это является основой успешных отношений. Думайте о дружбе как об эмоциональном банковском счете. Каждый акт доброты и каждое выражение благодарности зачисляются на этот счет, в то время как критика и негатив выводят средства со счета.
- Будьте хорошим слушателем. Спросите, что происходит в жизни ваших друзей. Дайте собеседнику понять, что вы уделяете ему пристальное внимание, с помощью зрительного контакта, языка тела и случайных кратких комментариев. Когда друзья делятся подробностями о трудных временах или трудном опыте, проявляйте чуткость, но не давайте советов, если ваши друзья не попросят вас об этом.
- Будьте открыты. Создавайте близкие отношения со своими друзьями, рассказывая о себе. Готовность поделиться личным опытом и проблемами показывает, что ваш друг занимает особое место в вашей жизни, и это может углубить вашу связь.
- Покажите, что вам можно доверять. Быть ответственным и надежным человеком - ключ к формированию крепких дружеских отношений. Выполняйте свои обязательства и приходите вовремя на встречи. Когда ваши друзья делятся личной информацией, храните ее в тайне.
- Уделяйте друзьям время. Приложите усилия, чтобы регулярно видеться или хотя бы переписываться с ними.