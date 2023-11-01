Как заводить новых друзей и поддерживать отношения со старыми

Дружеские отношения влияют на наше здоровье и благополучие, но не всегда легко поддерживать близость с людьми и заводить новый круг общения.

© unsplash.com

Рассказываем, как социальные связи влияют на нашу жизнь, почему сложно найти друзей во взрослом возрасте и как не растерять старых знакомых, в материале "Рамблера".

Видео дня

В чем польза дружбы?

Друзья дают нам необходимое общение, помогают укрепить чувство своей принадлежности, уменьшить уровень стресса, повысить уверенность в себе, справиться с трудными ситуациями.

Также они играют важную роль в укреплении нашего здоровья в целом. Взрослые с прочными социальными связями имеют более сниженный риск появления депрессии, высокого кровяного давления и нездорового индекса массы тела (ИМТ). Исследования показали, что пожилые люди, имеющие дружеские отношения и социальную поддержку, живут дольше, чем их сверстники с меньшим количеством социальных связей.

Почему иногда бывает трудно заводить друзей и поддерживать отношения?

Многим взрослым трудно заводить новые дружеские отношения или поддерживать существующие. Дружба может отойти на второй план по сравнению с другими приоритетами: работой, уходом за детьми или стареющими родителями. Возможно, вы и ваши друзья отдалились друг от друга из-за изменений в вашей жизни или интересах. Или, может быть, вы переехали в новое место и еще не интегрировались в общество.

Развитие и поддержание хороших дружеских отношений требует усилий. Однако удовольствие и комфорт, которые может обеспечить дружба, делают инвестиции стоящими.

Как познакомиться с новыми людьми? Посещайте общественные мероприятия. Ищите группы или клубы, которые объединяются вокруг общих интересов или хобби. Существует также множество веб-сайтов, которые помогут вам познакомиться с новыми друзьями в вашем районе или городе.

Приглашайте людей на встречи и принимайте ответные приглашения. Можно завязать дружеские отношения с людьми, которые уже есть в вашей социальной сети. Подумайте о людях, с которыми вы когда-то общались, даже случайно, и которые произвели на вас положительное впечатление. Например, с которыми вы вместе работали или ходили на одни и те же занятия.

Вспомните про старых знакомых, позовите их на чашку кофе в кафе, или попросите друзей познакомить вас с кем-то из своего круга общения на совместном мероприятии.

Найдите себе новый интерес. Пройдите образовательный курс, чтобы познакомиться с людьми, имеющими схожие интересы. Запишитесь на занятия в местный тренажерный зал, центр для пожилых людей или общественный фитнес-центр.

Больше гуляйте. Берите своих детей или домашних животных и выходите на улицу. Пообщайтесь с соседями, которые тоже гуляют, или отправляйтесь в популярный парк и завязывайте там разговоры.

Прежде всего, оставайтесь позитивными и не изолируйтесь. Возможно, вы не станете друзьями со всеми, кого встретите, но дружелюбность может помочь вам улучшить отношения в жизни.

Не ограничивайте себя какой-то одной стратегией знакомства. Чем больше ваши усилия, тем выше вероятность успеха.

Настойчивость также имеет значение. Проявляйте инициативу, а не ждите, пока вас пригласят, и продолжайте пробовать.

Как поддерживать хорошие дружеские отношения?

Здоровые дружеские отношения предполагают взаимовыгодное сотрудничество. Иногда вы тот, кто оказывает поддержку, а в некоторых случаях вы оказываетесь на стороне получателя. Если вы дадите друзьям понять, что заботитесь о них и цените их, это может помочь укрепить вашу связь.