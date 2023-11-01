Психолог рассказала, как по пищевым привычкам распознать проблемы с психикой

Для многих людей еда является одним из важных удовольствий в жизни. По привычкам в питании также часто можно узнать о психических проблемах человека. Психолог, профессор кафедры психологии труда и психологического консультирования университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, как определить, что пора менять пищевое поведение.

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«Первая условная группа патологических поведенческих синдромов – отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии», – отметила психолог.

Пищевое поведение обусловлено общественными стереотипами, желанием соответствовать некоему умозрительному идеалу, вбитой в головы рекламой и принципом «худоба – красота – востребованность». Как правило, синдром отказа от еды свойственен детям, особенно подросткового возраста.

По словам Булгаковой, причина пищевого расстройства кроется в неуверенности в себе и зависимости от чужого мнения.

«Вторая условная группа синдромов – неконтролируемые приемы пищи и переедание. Это также говорит о проблемах в отношениях человека с самим собой», – добавила психолог.

Переедание, как и отказ от еды, связано с высоким уровнем стресса, страхами, тревожностью, заниженной самооценкой и ощущением, что человека не принимают и не понимают.

В результате еда начинается восприниматься как враг или дает временное удовлетворение и перенимает управление жизнью человека.