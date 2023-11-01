Почему хочется есть по ночам и как избавиться от этой привычки

Как правило, неконтролируемое потребление пищи вызвано психологческими проблемами или стрессом. Желание съесть как можно больше говорит о том, что человек переживает и не знает, как правильно справиться со своими чувствами.

© pxhere

"Рамблер" пообщался с психологом Ольгой Зариповой, чтобы узнать, почему ночью так тянет перекусить и как справиться с этой проблемой.

Почему люди едят по ночам

"Это вредная привычка. Если человек хочет исключить с целью похудеть или просто заняться своим здоровьем, то надо выяснить причину, почему человек этим злоупотребляет", – комментирует психолог.

По словам специалиста, основная проблема в таких случаях – скука.

"Если бы человек был занят, испытывал душевное равновесие или был поглощен работой или чем-то другим, то этого бы не происходило", – уверена Зарипова.

Возможно вы заедаете какую-то проблему. Их может быть миллион, но чаще всего именно скука приводит к перееданию. Мы заменяем скуку едой. Человек привыкает к этому и не дает иногда себе отчету.

Как справиться с тягой есть по ночам