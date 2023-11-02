Спустя 18 лет брака супруги узнали о своем кровном родстве

Женщина узнала о кровном родстве с мужем спустя 18 лет брака и чуть не развелась с ним. Об этом сообщает The Sun.

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Селина и Джозеф познакомились более 20 лет назад. В 2005 году влюбленные поженились, а после обзавелись тремя детьми. Друзья нередко говорили супругам, что они очень похожи друг на друга внешне, но пара не придавала этому внимания.

Однажды Селина решила пройти ДНК-тест, чтобы больше узнать о своей родословной. Так женщина выяснила, что у нее есть много дальних родственников. Сузив круг поиска, Селина узнала, что Джозеф является ее родственником – оказалось, что супруги связаны по отцовской линии семьи Селины.

Внезапное известие испортило отношения в паре. Селина столкнулась с депрессией и начала всерьез задумываться о разводе. Женщина также обеспокоилась здоровьем своих детей, но терапевт заявил, что у них нет никаких отклонений.

Супругам понадобилось два года на то, чтобы принять неожиданную новость. Они решили остаться вместе, и их союз стал только крепче: