Психолог объяснил, почему людей нервируют опечатки в тексте

Реакция на опечатки часто зависит от типа личности человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

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По словам эксперта, интроверты больше разражаются от увиденных опечаток, а экстраверты испытывают к ним равнодушие. Нетерпимость к неправильной постановке ударения часто демонстрируют невротики или неуживчивые люди.

"Это связано с тем, что личностные черты индивидуальны, все люди имеют разные требования внимания к деталям и разный уровень эмоциональной чувствительности", – рассказал психолог.

Одной из причин придирчивости к опечаткам или неверному произношению слов специалист назвал собственные комплексы людей. По его словам, высказывая недовольство оппоненту, человек пытается компенсировать свои комплексы.

Однако раздражение к ошибкам также может определяться и социальными нормами, психическим состоянием и контекстом коммуникации. Но это не всегда говорит об их неуместности, отметил Самбурской, подчеркнув, что опечатки могут стать полезным инструментом выражения себя или использоваться для создания эффекта.