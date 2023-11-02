Психолог рассказала, когда гнев помогает достичь успеха

Психолог Галеева рассказала, когда гнев помогает достичь успеха
Психолог Гуля Галеева рассказала, когда гнев может пойти на пользу.
Эксперт пояснила, что гнев — это двусторонняя эмоция. В ряде случаев он может проявляться как мотивирующая сила, которая подстегивает человека к какому-то действию.
"С помощью него можно достичь больших результатов, потому что он заставляет чувствовать сильный прилив энергии", — пояснила Галеева в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Галеева подчеркнула, что энергия гнева становится для организма неким топливом, которое движет вперед.
При этом гнев может помешать, если человек не может им управлять. Тогда он сбивает внимание и мешает сфокусироваться на главном. В этом случае гнев становится разрушительной эмоцией.