Психолог рассказала, когда гнев помогает достичь успеха

Психолог Гуля Галеева рассказала, когда гнев может пойти на пользу.

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Эксперт пояснила, что гнев — это двусторонняя эмоция. В ряде случаев он может проявляться как мотивирующая сила, которая подстегивает человека к какому-то действию.

"С помощью него можно достичь больших результатов, потому что он заставляет чувствовать сильный прилив энергии", — пояснила Галеева в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Галеева подчеркнула, что энергия гнева становится для организма неким топливом, которое движет вперед.