Психолог объяснила жадность некоторых мужчин

Психолог Наталья Наумова в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" объяснила мужскую жадность.

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По словам эксперта, мужчины, которые жестко контролируют расходы и доходы, как правило, пытаются посредством денег поднимать свою значимость. Вместе с тем такие люди могут страдать, если им приходится делиться деньгами с кем-то.

На почве этого в семье может возникнуть экономическое насилие – ситуация, когда женщине приходится отчитываться за каждую трату.

Женщинам, столкнувшимся с данной формой насилия, психолог посоветовала выйти из отношений. Однако есть и другие способы решения проблемы: например, можно обратиться к семейному психотерапевту, который поможет мужчине понять причины его "патологической жадности".

Кроме того, психолог рекомендовала разговаривать с партнером о своих чувствах. Но если ситуация не меняется, то лучшим выходом будет закончить отношения.