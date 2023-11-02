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Психолог назвала неожиданную причину эмоционального переедания

Психолог, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая в беседе с "Газетой.Ru" назвала неожиданную причину эмоционального переедания.

Психолог назвала неожиданную причину эмоционального переедания
© Unsplash

По словам эксперта, нездоровая тяга к сладкой и жирной пище нередко обусловлена внутренними конфликтами и глубокими переживаниями, некоторые из которых связаны с детством.

Вот почему к эмоциональному перееданию склонны чувствительные, ранимые и неуверенные в себе люди.

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Чтобы избавиться от данной проблемы, психолог посоветовала найти другой способ справляться с эмоциями. Кроме того, важно не делить еду на "запрещенную" и "разрешенную" и отказаться от жестких диет.

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