Психолог назвала неожиданную причину эмоционального переедания

Психолог, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения Галина Турецкая в беседе с "Газетой.Ru" назвала неожиданную причину эмоционального переедания.

© Unsplash

По словам эксперта, нездоровая тяга к сладкой и жирной пище нередко обусловлена внутренними конфликтами и глубокими переживаниями, некоторые из которых связаны с детством.

Вот почему к эмоциональному перееданию склонны чувствительные, ранимые и неуверенные в себе люди.