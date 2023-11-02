Достигнуть «потолка»: как понять, что пора менять работу

Бывают такие дни, когда хочется все бросить. Если подобные мысли возникают у вас нечасто и только от сильной усталости, то переживать не о чем. А вот постоянные сомнения в выборе профессии – уже звоночек о том, что пора что-то с этим делать.

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Сегодня в порядке вещей менять карьерный трек несколько раз за всю жизнь.

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И это совсем не плохо, наоборот, того требует само время: многие профессии исчезают или видоизменяются, рынок требует больше знаний и навыков от специалистов. Нынешним студентам практически невозможно выбрать профессию на всю жизнь.

Что и говорить, я сама сменила юриспруденцию на психологию после 20 лет работы. Конечно, это совсем не просто: переход из одной сферы в другую требует начинать практически с нуля. Возникает главный вопрос: а как понять, что пришла пора решительных действий? Давайте разберемся, что можно считать поводом для смены работы.

Вы достигли «потолка»

Это относится не только к тем, кто уже давно в профессии, но и к молодым специалистам. Чувство, что вы стагнируете, выполняете одни и те же задачи каждый день, не изучаете ничего нового и не видите перспектив на этом месте означает, что вы достигли карьерного «потолка».

Конечно, сразу же бросаться на поиски другой работы не стоит. Для начала поговорите с руководителем о том, есть ли в компании возможности для вашего развития: новые задачи, обучения, повышение зарплаты?

Если же такого варианта нет, или вы в своей профессиональной деятельности достигли максимума, тогда можно задуматься о новой сфере работы.

Рассмотрите смежные направления, пройдите повышение квалификации, чтобы расширить свои возможности, но при этом не бросить в топку все то, что нарабатывалось годами.

У вас нет целей и понимания того, куда вы идете

Этот пункт тесно связан с предыдущим: когда вы достигаете «потолка», то перестаете ставить себе новые цели и в принципе не видите, к чему можете прийти. Наверняка вы замечали, что удовольствие мы получаем, как правило, не от самого процесса работы, а от видимых результатов. Готовя к запуску сложный проект, очень устаешь, зато, когда видишь плоды своей работы, приходишь к абсолютному пониманию того, для чего все это делалось, осознаешь ценность своего вклада.

Так вот, если определить цель не получается, то и прийти к ней не удастся.

Работа без конечной цели очень быстро превращается в рутину и перестает интересовать: теряется азарт, соревновательный момент, когда вы испытываете себя и свои силы, узнаете свои возможности.

Работа не соответствует вашим ценностям

Выбор профессиональной сферы сильно зависит от наших жизненных ценностей и видения мира.

К примеру, если вы не любите общаться с людьми и не готовы лишний раз зависеть от кого-либо в работе, то вам точно не подойдет профессия журналиста или врача. Выбирать те условия, в которых нам наиболее комфортно – нормально. Более того, это напрямую влияет на продуктивность. Но что, если несоответствие работы личным ценностям выясняется только в процессе? Тут есть два варианта.

Первый – попробовать внедрить эти ценности самому. К примеру, вы большой борец за экологию, попробуйте рассказать коллегам о том, как удобно и практично пользоваться шопперами вместо пакетов, покажите своим примером, что собственная кружка намного удобнее одноразовых стаканчиков. Можете даже поделиться своей инициативой с начальством.

Если же никакого отклика нет, то, скорее всего, это не ваше место: даже хорошие условия работы не заставят вас долгое время делать то, с чем вы внутренне не согласны.

Поэтому второй вариант – подыскать работу, которая будет откликаться вашим ценностям.

Отсутствие work-life balance

Важно определить, почему работа отнимает почти все ваше время. Вы стремитесь к карьерным высотам и поэтому перерабатываете? Или ваши переработки связаны с тем, что вы постоянно откладываете задачи, потому что они вам неинтересны или не удаются? В любом случае отсутствие баланса между работой и личной жизнью не сулит ничего хорошего. Все это негативно сказывается не только на вас самих и вашем психоэмоциональном состоянии, но и на состоянии близких людей: партнера, детей, друзей.

Важно уметь отделять рабочее время от личного, и удается это, как правило, только в тех случаях, когда вы сделали правильный выбор профессии.

Потеря мотивации и плохой эмоциональный фон

Если во время работы вас часто посещают мысли о том, зачем вы занимаетесь этим бесполезным делом с однотипными задачами, то настало время задуматься о том, что действительно вас мотивирует.

Поразмышляйте, что у вас действительно классно получается? Какие цели вы перед собой ставите и каким идеям следуете? Чего вам не хватает для достижения желаемого?

Вспомните, почему вы выбрали именно эту профессию, что вам в ней нравилось. И обязательно определитесь с тем, что вам было бы интересно еще изучить или сделать не только в этой сфере, а в принципе. Так вы сможете определиться с тем, что для вас приоритетно, и наметить путь развития.

Проблемы со здоровьем

Переутомление и нестабильный эмоциональный фон – то, на что наш организм откликается достаточно быстро и болезненно. Если у вас постоянно болят мышцы, голова, есть проблемы со сном, нервные тики или что угодно еще, причину чему найти не получается – скорее всего, проблема намного глубже. Каждый из нас работает в собственном ритме, и это также важно учитывать при выборе профессии.

Если ваша работа противоречит вашему ритму жизни или вы просто чувствуете себя “не в своей тарелке” на текущем месте, это наверняка негативно отразится на вашем состоянии и физическом здоровье.

В первую очередь следует обратиться ко врачу, чтобы как можно скорее начать лечение и не усугубить состояние своего здоровья. Кроме того, научитесь правильно отдыхать, а также уделяйте время любимым занятиям и планируйте свою энергию в течение дня. Будет здорово, если вам удастся решить этот вопрос, не прибегая к смене работы.

Столкнувшись с чем-то из перечисленного, не спешите бросать свою текущую работу. Для начала попробуйте разобраться в проблеме и причинно-следственных связях. Можно сделать это самому или при чьей-то поддержке.

Если же предпринятые попытки не повлияют на ваше состояние, то уже стоит рассматривать вариант смены сферы деятельности.

Начинайте с малого: обучения, курсы, общение с профессионалами из интересующей вас среды, самостоятельное погружение в предмет.