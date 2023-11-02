Психолог объяснил нежелание мужчин жениться

Причиной, почему мужчины не торопятся звать женщин замуж, чаще всего является страх перед ответственностью. Об этом в беседе с Александр Кононов.

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«Определенное количество мужчин предпочитает жить в гражданском браке с женщинами, без официальной регистрации отношений. В этом случае они чувствуют себя свободными, так как могут в любой момент разорвать отношения», — объяснил психолог.

В свою очередь, женщины относятся к гражданскому браку более серьезно: для них сожительство чаще становится полным погружением в семейную жизнь. Они не считают себя свободными, а воспринимают себя как замужних.

По словам специалиста, из-за того, что женщина наводит домашний уют в гражданском браке, мужчина расслабляется. «Его все устраивает, и, даже если он и задумывается о браке, то может ничего не предпринимать, так как женщина молчит, а значит, и ее все устраивает», — добавил он.

Кононов также обратил внимание, что если мужчина не позвал замуж в течение года отношений, то получить предложение будет маловероятно. При этом он призвал женщин самих делать первый шаг, если они любят партнера и им комфортно с ним в семейной жизни. Психолог посоветовал россиянкам не боятся проявлять инициативу и подтолкнуть мужчину к браку. Специалист добавил, что затронуть тему брака можно с помощью намеков, однако порекомендовал говорить об этом прямо.

«Мужчина, которому с вами просто удобно, уйдет, а тот, что вас любит и ценит, сделает предложение», — заключил Кононов.