Девушка отказалась оплатить расходы своего мужчины до свадьбы

Пользователь Reddit рассказал о том, что его девушка отказалась помогать ему финансово, когда он потерял работу. Историю мужчины опубликовало издание Mirror.

© Unsplash

Мужчина попал под сокращение рабочего штата около четырех месяцев назад и пока не сумел найти работу. По его признанию, все свои сбережения он уже потратил, поэтому обратился к девушке, с которой живет уже три года, помочь оплатить аренду квартиры. Однако, возлюбленная отказалась ему помочь, объяснив свое нежелание тем, что он до сих пор не сделал ей предложение.

Мужчина объясняет, что у них уже заходил разговор о женитьбе, девушка призналась, что считает достаточным трехлетний период для того, чтобы определиться. Однако, ее возлюбленный не уверен в этом, хотя и признается, что считает ее единственной. Девушка не стала настаивать. Мужчина отметил, что этот разговор произошел незадолго до того, как он потерял работу.

Теперь же его возлюбленная припомнила ему его неуверенность и дала понять, что не считает правильным помогать ему финансово, раз он не хочет жениться на ней.