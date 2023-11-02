Девушка отказалась оплатить расходы своего мужчины до свадьбы
Пользователь Reddit рассказал о том, что его девушка отказалась помогать ему финансово, когда он потерял работу. Историю мужчины опубликовало издание Mirror.
Мужчина попал под сокращение рабочего штата около четырех месяцев назад и пока не сумел найти работу. По его признанию, все свои сбережения он уже потратил, поэтому обратился к девушке, с которой живет уже три года, помочь оплатить аренду квартиры. Однако, возлюбленная отказалась ему помочь, объяснив свое нежелание тем, что он до сих пор не сделал ей предложение.
Мужчина объясняет, что у них уже заходил разговор о женитьбе, девушка призналась, что считает достаточным трехлетний период для того, чтобы определиться. Однако, ее возлюбленный не уверен в этом, хотя и признается, что считает ее единственной. Девушка не стала настаивать. Мужчина отметил, что этот разговор произошел незадолго до того, как он потерял работу.
Теперь же его возлюбленная припомнила ему его неуверенность и дала понять, что не считает правильным помогать ему финансово, раз он не хочет жениться на ней.
Ее поступок сильно удивил мужчину, который уверен, что раз они так долго вместе живут, то должны помогать друг другу.