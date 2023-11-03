Что такое хороший стресс и как научиться нервничать с пользой

Психолог Румянцева: борьба со стрессом приводит к эмоциональному срыву. Подавлять естественную реакцию организма опасно и бессмысленно. Это всё равно что пытаться побороть голод без еды. Своим состоянием во время стресса можно управлять, негативные эмоции вполне реально обратить себе на пользу. Что из себя представляет хороший стресс и как обратить его себе на пользу, «Секрету фирмы» рассказали психологи Елена Румянцева и Иляна Копылова.

© unsplash.com

«Избегайте стрессов и старайтесь не нервничать по пустякам». Знакомый совет? Люди, советующие не нервничать, исходят из того, что стресс — безусловно плохое состояние, поэтому нужно изо всех сил стараться избежать негативных эмоций. Но психологи уверены: есть и хороший стресс. Всё зависит от отношения человека к собственным эмоциям.

Видео дня

Стресс — это реакция тела и психики на любое радостное или грустное событие. Переезд в новую квартиру, повышение на работе, разрыв отношений, смерть питомца — всё это события, от которых возникает стресс. Ситуации с положительными эмоциями называют позитивным стрессом (эустресс). А с негативными — негативным (дистресс).

Под эустрессом понимают тот самый хороший стресс, который мобилизует резервы организма, позволяет справляться с поставленными задачами на работе и дома. Причём его вызывают необязательно положительные эмоции. Наоборот, мобилизоваться нас заставляет что-то неприятное. Бороться с таким стрессом не имеет смысла.

«Чем сильнее мы будем подавлять естественную реакцию, тем больше это вызовет напряжения. Приведёт это скорее к эмоциональному срыву, потере контроля и чувству бессилия. То есть к тому, чего меньше всего хочется ощутить в трудных жизненных ситуациях», — пояснила Румянцева.

Дистресс же ничего не мобилизует, а только подрывает иммунную систему, делает человека беззащитным. Обычно он возникает из долгого, затянувшегося стресса.

Как использовать хороший стресс

По словам психолога, чем лучше человек умеет распознавать свои эмоции и чувства, тем проще ему будет управлять своими реакциями на стресс. Испытывать гнев, грусть и тревогу, постоянно мысленно возвращаться в стрессовую ситуацию — это нормально.

«Стресс помогает нашей психике "освоить" произошедшее и пережить этот опыт. Если чувства не отгонять, а признать, то можно направить их в свою пользу. Например, когда грустно, лучше оставить активные задачи и заняться чем-то рутинным — что-то разобрать, поработать с документами, составить таблицы и т. п. Во время гнева легче даются сложные задачи, требующие активных действий, преодоления препятствий», — объяснила Румянцева.

Этот вывод подтверждают результаты недавнего исследования специалистов из Техасского университета A&М. Учёные вызывали определённые эмоции у участников эксперимента, а потом предлагали решать анаграммы. Разозлённые люди лучше всех справлялись с трудными анаграммами.

Другие исследования показывают, что мышление человека улучшается в неизвестной ситуации. Он быстро расставляет приоритеты, сосредотачивается на самом главном и решает задачи продуктивнее, чем в привычном состоянии. Хороший стресс делает нас изобретательнее и внимательнее.

«Чем серьёзнее вы воспринимаете стресс, тем сильнее на него реагируете и тем большее давление он на вас оказывает. Постарайтесь отмечать свои реакции. Как вы переживаете стрессовые ситуации: начинаете бегать по дому в панике, впадаете в апатию или "спасаетесь" у холодильника? Понимая свою реакцию, можно выбрать более продуктивное ответное действие», — Иляна Копылова.