Чем опасны служебные романы

«Многие компании делают вывод, что служебные романы отрицательно влияют на общую продуктивность, следовательно, их нужно избегать. Обычно строгие нормативы по этому поводу прописываются на предприятиях, где корпоративная этика стоит на первом месте. Таким образом начальство предотвращает риски, ведущие к снижению эффективности работы», – сказал специалист.

Тем не менее Карнаух считает, что легкий флирт в пределах допустимого способен скрасить будничность и однообразие производственных отношений. Но психолог призывает помнить, что любой роман на стороне может завести в такие тупики, из которых уже не выбраться.