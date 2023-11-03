Ловим кайдзен: как обратить полный провал в пользу

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Сегодня поговорим о действиях, полезных для психологического здоровья.

Мозг - удивительный орган, который подчас выдаёт нелогичные действия. Учёные выявили массу психологических парадоксов, влияющих на поведение человека. Один из них гласит, что люди, совершающие ошибки, вызывают большую симпатию, чем перфекционисты без промахов.

Социальный психолог Эллиот Аронсон заметил, что участник викторины, ошибавшийся чаще других или случайно разливший кофе во время ответа, набирал больше зрительских симпатий. Это явление он назвал эффектом полного провала. Совершенство может оттолкнуть и увеличить дистанцию между людьми, а небольшие глупости и неуклюжесть, наоборот, делают вас более милым в чужих глазах.