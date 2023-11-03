Психолог перечислил основные признаки профессионального выгорания
Если кажется, что ни на что нет сил, и хочется остаться дома – это выгорание. Оно возникает из-за нарушения баланса между требованиями на работе. Какая симптоматика сопровождает это состояние и можно ли с ним справиться, «ФедералПресс» узнал у клинического психолога Ивана Карнауха.
«При выгорании работники часто испытывают усталость, раздражительность, становятся нервными и чувствуют себя опустошенными. Они теряют мотивацию к работе, прекращают общение с друзьями, отмечают ухудшение здоровья», – отметил специалист.
Некоторые, по словам Карнауха, считают, что выгорание – это, скорее, выдумка, а не реальность. Людям просто стоит отдохнуть, восстановиться от накопленных стрессов, и вся хандра пройдет.
«По их мнению, отсутствие мотивации на работе вызвано ленью и неспособностью управлять своим временем. И справиться с ситуацией можно, если поработать над негативными привычками и улучшить образ жизни», – добавил психолог.