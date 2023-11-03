Психолог перечислил основные признаки профессионального выгорания

Если кажется, что ни на что нет сил, и хочется остаться дома – это выгорание. Оно возникает из-за нарушения баланса между требованиями на работе. Какая симптоматика сопровождает это состояние и можно ли с ним справиться, «ФедералПресс» узнал у клинического психолога Ивана Карнауха.