4 сексуальных страха мужчины, в которых он не признается

У мужчин не меньше страхов относительно интимной близости, чем у женщин. При этом сильный пол не готов показывать слабость перед своей партнершей, а значит, мужчины держат свою неуверенность под замком. Но мы все же смогли найти мужчин, которым не составило труда признаться в своих сексуальных страхах.

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«Боюсь, что секс рано закончится»

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Первым рассказывать о своих страхах вызвался Алексей, 38 лет. «Со мной нечасто такое происходит, но случается, что я кончаю раньше своей девушки, и когда был моложе, буквально в панику впадал. Сейчас я уже понимаю, что у меня есть и другие „инструменты“ для ее удовлетворения, но в молодости был готов под землю провалиться». И действительно, многие психологи во время работы с мужчинами прорабатывают именно эту проблему. Так что страх получить оргазм раньше партнерши можно поставить на первое место в топе главных неуверенностей мужчин.

«Боюсь напугать ее в постели»

Известно, что мужчины фантазируют о сексе каждый час, причем, чем моложе мужчина, тем чаще его посещают всевозможные сексуальные мысли, особенно, если перед ним привлекательная женщина. Что интересно, далеко не каждый готов озвучить фантазии своей партнерше. Вот что нам рассказал Игорь, 25 лет: «До того, как я встретил девушку, с которой сейчас встречаюсь, у меня была навязчивая идея на тему БДСМ. Прямо в самом жестком формате. Но я понимал, что девушке такое не понравится, уверен в этом. Но и мысль эта меня не покидает. Так что, да, я ужасно боюсь, что она уйдет, как только я предложу что-то подобное».

«Может, надо подкачаться?»

По статистике, около 35% мужчин недовольны своей внешностью. Особенно телом. Александр, 35 лет: «Когда был моложе, как-то не задумывался о внешности, я тогда почти каждый день занимался в зале, проблем никаких. Сейчас уже времени не всегда хватает и уже вижу, начинаю терять массу. Раздражает, конечно. В постели уже не так уверенно себя чувствую. Самое ужасное, что может произойти — партнерша сделает на этом акцент, будет очень неприятно».

«Залет? Нет, не надо!»