Эксперт рассказала, как покупать подарки к Новому году без стресса

Подготовка к Новому году может стать довольно стрессовым событием, если не начать готовить к нему заранее, пишет издание «Вести Подмосковья».

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Как рассказала поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Ксения Паниди, не стоит откладывать покупку новогодних подарков и делать это в самый последний момент.

Как правило, приобретать подарки заранее намного выгоднее и менее стрессово.

«Перед самым Новым годом бегать за подарками будет много людей. Это большие очереди в магазинах, то есть затраты будут не столько денежные, сколько временные и эмоциональные. Поэтому основной совет – представить, что Новый год уже завтра, и, исходя из этого, начинать готовиться», – Ксения Паниди.

По ее словам, не стоит откладывать покупку и на ноябрьскую «черную пятницу», потому что чаще всего скидки в это время лишь фикция.