Психолог дала совет, как лучше всего поздравить мужчин с их праздником

В Международный мужской день, который будет отмечаться 4 ноября, женщине важно подчеркнуть важность присутствия мужчины в ее жизни. Об этом в интервью РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, лучше всего сделать подарок своими руками.

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«Это необязательно какая-то дорогая процедура. Вы можете подготовить к просмотру его любимый фильм и вместе его посмотреть. Также лучший подарок — это теплые слова и объятия. Не забываем про любимые блюда, которые ваш мужчина любит. Они могут быть простыми, но важно то самое внимание и чуткость», — подчеркнула Сулим.

Она добавила, что материальные подарки — это больше прерогатива мужчин, а у женщин они в основном связаны с чувствами.

Всемирный день мужчин отмечается каждый год в первую субботу ноября. Инициатором установления праздника был бывший глава СССР Михаил Горбачев.