Психолог объяснила, почему одинокие люди спокойнее, чем женатые

«Синглы, или люди, ведущие соло-жизнь, не несут ответственность ни за кого, кроме себя. Женщины в отношениях чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности, ухоженности, боятся перестать быть привлекательными для партнера, нервничают из-за потенциальных измен. Плюс ко всему, многим замужним женщинам сложнее ухаживать за собой из-за вечного списка обязанностей, в том числе, семейных. А большинство мужчин в браке тревожатся о завтрашнем дне больше одиноких, потому что несут ответственность за семью. Они боятся заболеть, „выйти из строя“, они не могут сохранять психологическое равновесие из-за мысли, что они не справятся с семейными проблемами и обязанностями», — рассказала Рубштейн.