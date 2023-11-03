Психолог объяснила, почему одинокие люди спокойнее, чем женатые
Большинство стереотипов об одиноких людях тяготеют к тому, что таких индивидов принято считать несчастными и невостребованными. Однако психолог Нина Рубштейн рассказала «Газете.ру», что женатые чувствуют себя куда менее спокойно.
«Синглы, или люди, ведущие соло-жизнь, не несут ответственность ни за кого, кроме себя. Женщины в отношениях чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности, ухоженности, боятся перестать быть привлекательными для партнера, нервничают из-за потенциальных измен. Плюс ко всему, многим замужним женщинам сложнее ухаживать за собой из-за вечного списка обязанностей, в том числе, семейных. А большинство мужчин в браке тревожатся о завтрашнем дне больше одиноких, потому что несут ответственность за семью. Они боятся заболеть, „выйти из строя“, они не могут сохранять психологическое равновесие из-за мысли, что они не справятся с семейными проблемами и обязанностями», — рассказала Рубштейн.
Семейные люди склонны чаще переживать по поводу конфликтных ситуаций, они стараются подстраиваться под другого, чтобы не сталкиваться характерами. Частым поводом для конфликта служит то, что интересы одной половины учитываются больше, чем другой. Из-за этого у второго человека возникает ощущение, что его чувства обесценивают, а это выливается в конфликты и раздражение.
«По этим причинам женщины чаще отказываются от идеи замужества, рождения детей и создания семьи. Они боятся потерять себя, свои увлечения и возможности, которые дает жизнь одиночки. Высокие требования социума к успешности заставляют многих сомневаться в себе и избегать отношений, которые подразумевают постоянное требование и желание соответствовать планке партнера», — объяснила эксперт.
Психолог добавила, что правильным выходом из ситуации будет признать себя живым человеком, перестать требовать от себя и других идеальности во всем, отказаться от сверх ожиданий. Это позволит чувствовать себя лучше, при этом наслаждаясь бонусами от отношений: поддержку, чувство защищенности и общие интересы.