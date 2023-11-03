Эффективная практика для женщин для достижения целей

У каждой женщины есть любимые цветы, с помощью которых можно не только научиться сбрасывать напряжение, но и приблизиться к достижению заветной цели. Женский трансформационный коуч Ксения Самарина поделилась эффективной практикой, которую можно выполнить самостоятельно.

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В моменты, когда речь заходит о целях и продвижении к ним, наше тело зачастую невольно сжимается, появляется напряжение, включается саботаж, страхи и сопротивление. Все это становится дополнительной преградой на пути к желанному. Правда ли этот процесс так сложен или существует способ облегчить его и при этом не забывать о женской природе. Возможно ли развитие, продвижение к цели через расслабление, через что-то вдохновляющее, например, цветок? Ксения Самарина уверяет — возможно.

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У каждой из нас есть любимые цветы, которые мы с нетерпением ждем на праздники и с радостью готовы получать без повода. Появление их в нашем доме будто способно изгнать все плохие мысли из головы и подарить радость на несколько дней. Также и коуч-практика «Цветок» помогает за пару минут продвинуться к своей цели или желанию, при этом подарив приятное чувство внутренней уверенности и силы.

Для начала задайте себе вопрос — если бы вы были цветком, то каким? Кто-то представит роскошные розы с шипами, кому-то ближе зефирные и нежные пионы, а другие и вовсе могут ассоциировать себя с комнатным растением.

Что вам нравится в этом цветке? Опишите несколькими словами или фразами. Вам кажется, что ромашки словно открыты и легки на подъем, а тюльпаны полны энергии и яркости. Подумайте о всех преимуществах вашего любимого растения.

Что вам в нем нравится больше всего?

Что это за элемент, за который вы уже готовы бесконечно ценить этот цветок? Это может быть все, что угодно.

А теперь определите для себя, почему именно этот элемент? Как это проявляется в вас? Возможно, вам нравятся подснежники за их раннее цветение и бойкий характер. Именно такой девушкой вы видите себя.

Насколько это качество проявленот в вас сейчас? Здесь рекомендуется оценить именно в процентах:

1-10%

10-30%

30-50%

50-70%

70-90%

90-100%

Хотели бы вы усилить проявление этого качества? Например, вам нравится женственность в пионах, но в жизни вы не проявляете эту сторону.

Проделав практику, ответьте честно, что вы узнали о себе за эти 2-3 минуты? Как это знание о себе продвигает вас к вашей цели/желанию? Возможно, вам не хватает чего-то, что есть в выбранном цветке или, наоборот, вы осознаете, что делаете все правильно. Что вы готовы сделать с этим осознанием уже сейчас? Как намерены применить?

Почему практика эффективна?

Практика «Цветок» — это пример того, как работает прием метафоры в трансформационном коучинге. В суете будней, в перенасыщенной информацией среде бывает сложно сохранять контакт с собой и увидеть свою уникальную силу со стороны. Именно поэтому перенос на цветок помогает отчетливее увидеть себя и свою суть. Исследование цветка дается свободнее, чем самоанализ. Через внешний объект проще увидеть и признать отдельные сильные стороны — здесь молчит внутренний критик, перфекционист и самозванец.

Возврат к себе — самый мощный момент в практике, ведь изначально вы исследовали цветок, больше всего ассоциирующийся у вас с самими собой. То, что проявлено в цветке и та ценность, которую вы в нем увидели, есть и в вас. Признание этого — большой ресурс, который теперь сможет работать на вас.

Данная практика меняет состояние, из которого вы смотрели на свою цель. Восстановленный контакт с собой способствует и контакту с целью — появляется более четкое видение ситуации и того, как вы можете повлиять на продвижение, какие действия эффективны, а какие, наоборот, конкретно вам не подходят и лучше было бы начать что-то делать совсем по-другому.