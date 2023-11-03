Почему одинокие люди чувствуют себя в два раза спокойнее женатых

Одинокие люди чувствуют себя в два раза спокойнее, чем женатые. Об этом рассказала социопсихолог и основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн в интервью «Газете.Ru».

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Она отметила, что одинокие люди не несут ответственность ни за кого, кроме себя. При этом женщины в отношениях, по ее словам, чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности и нервничают из-за потенциальных измен.

Кроме того, психолог рассказала, что большинство мужчин в браке тревожатся о завтрашнем дне больше одиноких, так как несут ответственность за семью.