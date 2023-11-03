Психолог рассказала, как избавиться от угрызений совести

Совесть выступает моральным компасом, благодаря которому мы исправляем ошибки и совершенствуем свои лучшие качества. Но бывает и так, что неоправданные муки совести мешают человеку двигаться вперед, заставляя отказываться от чего-то важного. Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Изерская рассказала, как снизить отрицательное влияние и окинуть совесть критическим взглядом.

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Все мы хотя бы раз в жизни испытывали угрызения совести. И в этом нет ничего плохо, важно, чтобы такие переживания не переходили в безосновательное самобичевание. Психологи советуют не увлекаться неконструктивным чувства вины и научиться прощать и принимать свое несовершенство.

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В Московскую службу психологической помощи населению обратился 20-летний Арсений с жалобой на то, что ему трудно заводить новых друзей. После консультации со специалистом выяснилось, что молодой человек испытывает давнее чувство вины из-за того, что прекратил общение со своими школьными приятелями и теперь на подсознательном уровне опасается новых знакомств. Психолог объяснил, что завершение отношений с друзьями из детства и желание найти новый круг общения — закономерный и естественный этап в жизни каждого человека. После общения со специалистом Арсений осознал, что сам является хозяином своих эмоций и совести, начал критически оценивать поступки и работать над тем, чтобы не относится к некоторым ситуациям слишком болезненно, не позволяя себе отпустить их.

"Совесть присутствует внутри каждого из нас, поэтому важно быть в диалоге с собой. Уметь слышать ее голос — знак нашего психологического здоровья. Иногда нам может быть некомфортно, но важно не подавлять и не блокировать внутренний голос, а дать ему право на существование, признать его и после этого научиться понимать истоки и способы взаимодействия с этим чувством", — говорит Ольга Изерская.

Как сделать так, чтобы чувство совести не мешало продуктивной и осознанной жизни

Чуткий и понимающий контакт с собой

Научитесь принимать ответственность за свои поступки и за свою жизнь. Скажите себе: «Ситуация, которая приносит мне дискомфорт уже в прошлом, а значит, нет смысла продолжать переживать и ругать себя. Я сделал все, что было в моих силах, и вынес определенный опыт. Я себя прощаю и позволяю двигаться вперед». Сконцентрируйтесь не на том, что вы потеряли и упустили, а на том, что можете и хотите в данный момент. Лучше понять себя и найти общий язык со своим внутренним «я» можно на бесплатном вебинаре «В контакте с эмоциями», который пройдет 9 ноября в 13:30.

Анализ произошедшего

Задайте себе вопрос: «Что в моих силах?», «Есть ли у меня возможность перед кем-то извиниться?», «Могу ли я как-то положительно повлиять на ситуацию?» Так вы сделаете рациональные выводы и станете мудрее. Подойдите к ситуации реалистично — посмотрите на факты без эмоций. Лучше анализировать свои чувства и понимать, когда они могут оказывать негативное влияние на нашу жизнь поможет бесплатное онлайн-занятие «Убеждения, которые вызывают проблемы», которое пройдет 9 ноября в 15:00.

Сторонний взгляд на проблему

Подумайте, что бы вы сказали своему другу, окажись он в ситуации внутренней дилеммы и угрызений совести. Наверняка вы бы не стали стыдить его, а постарались быть деликатным и понимающим, нашли бы слова ободрения и поддержки. Спросите себя, какие это слова и как они могли бы звучать — например, с какой интонацией? Научиться быть мягче к самому себе и без труда находить слова самоподдержки поможет бесплатный вебинар «Как перестать себя критиковать и начать поддерживать», который состоится 10 ноября в 15:00.

Ведение дневника

Когда эмоции и переживания становятся неконтролируемыми, а неприятные воспоминания постоянно прокручиваются в голове — напишите себе письмо или заметку в телефоне, где позволите выразить накопившиеся чувства и «выпустить пар». Включите в свою жизнь ценную привычку в конце дня записывать свои достижения. Отметьте, что вас порадовало, что вы сделали для других или для того, чтобы добиться своей цели.

Техника на воображение

Представьте, что с момента события, за которое вы сейчас испытываете угрызения совести прошло 20 лет. Вы стали широко известным мотивационным оратором и на своих выступлениях рассказываете, как этот опыт изменил вас, повлиял на ход жизни. У этой истории есть свои выводы и ценные уроки. Представьте, о чем бы вы рассказали людям на этом выступлении. Если сможете, разыграйте это представление в пустой комнате.

"Старайтесь слышать голос своей совести, прислушивайтесь к себе, ведь именно вы ответственны за свою жизнь. Если что-то было не так, именно в ваших силах провести работу над ошибками и двигаться дальше", — отметила специалист.