Что такое парасоциальные отношения

Как часто вам кажется, что вы знаете о своем кумире все? Что он любит есть, где он учился, с кем живет. Будто вы его понимаете, а при личной встрече у вас не возникнет неловкости. Возможно, вы стали участником парасоциальных отношений. О том, что это такое — в материале "Рамблер".

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Парасоциальные отношения — это односторонние отношения, в которых один человек тратит эмоциональную энергию, интерес и время, а другой совершенно не подозревает о существовании первого.

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Медиапользователи могут формировать парасоциальные отношения со знаменитостями, вымышленными персонажами, блогерами, анимационными героями и любыми другими фигурами, с которыми они сталкиваются в кино, телепередачах, подкастах, ток-шоу на радио или на платформах социальных сетей.

Парасоциальные взаимодействия происходят исключительно при контакте с персонажем через медиа и психологически напоминают реальное взаимодействие "лицом к лицу".

Например, если во время просмотра "Друзей" вы чувствуете себя частью компании, то вы испытываете парасоциальное взаимодействие. Если после окончания эпизода вы продолжаете думать о Рейчел, Чендлере, Монике или других персонажах, возможно, даже ссылаетесь на их поведение в сериале, как будто это кто-то из ваших знакомых, значит, у вас сформировались парасоциальные отношения с этим персонажем "Друзей".

Несмотря на односторонний характер парасоциальных отношений, между ними и более традиционными социальными отношениями существует множество сходств. Исследования показывают, что парасоциальные отношения являются добровольными, обеспечивают чувство привязанности и зависят от межличностной аттракции (механизм восприятия собеседника — прим.). Более того, зрители ощущают связь с медиапользователем и выражают по отношению к нему чувства привязанности, благодарности, тоски, поддержки и преданности.

Исторически сложилось так, что парасоциальные отношения рассматривались как патология и симптом одиночества, изоляции и социальной тревоги. Однако в одном из исследований было обнаружено отсутствие корреляции между одиночеством и интенсивностью парасоциальных отношений зрителей с экранными персонажами.

Парасоциальные отношения, конечно, могут иметь недостатки, но они могут нести и пользу. К числу положительных эффектов относятся: