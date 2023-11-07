Как заставить себя работать, если совсем не хочется

Бывают дни, когда все валится из рук и нормально работать просто не получается. Однако если нежелание трудиться становится систематическим, значит, причина кроется в чем-то другом.

© pxhere

“Рамблер” пообщался с психологом Сергеем Лангом, чтобы разобраться, почему человек не хочет и не может работать.

Видео дня

Почему нет желания трудиться

Основная проблема, когда человек не хочет работать, это обесценивание своих собственных трудов, своей полезности. Все это зарождается в голове, человек живет этими убеждениями, установками, они ему мешают. Сергей Ланг Психолог

Иногда страх показаться каким-то не таким тоже может влиять на желание работать. Любой взрослый человек понимает, что стоит только начать, как дела пойдут в гору. Однако применить эти знания на практике бывает довольно затруднительно. Подливает масла в огонь и успех, транслируемый в социальных сетях блогерами и знакомыми.

Отсутствие мотивации также может сказываться на работоспособности. У человека просто нет целей, для которых нужно просыпаться по утрам и ехать на работу.

Что делать, чтобы вернулось желание трудиться

Надо научиться ценить то, что имеешь. Сейчас многие люди находятся без работы.

Нужна обязательно система поощрения, которая, как правило, отсутствует. Многие люди живут по такому принципу, что отдают абсолютно все деньги семье, им не хватает на себя. Возникает ощущение, что «я работаю ради вас», «вы меня не цените». Сергей Ланг Психолог

Можно пересмотреть, на что тратится зарплата, потому что зачастую выясняется, что человеку не хватает именно поощрения, он понимает, что с каждой зарплатой фактически ничего себе не покупает.

Поэтому с каждой зарплаты надо позволить себе что-то покупать, не обязательно дорогое, но полезное или приятное, надо позволять себе тратить на себя деньги. Это основное правило. Сергей Ланг Психолог

И, конечно, не стоит забывать об отдыхе.