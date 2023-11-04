Психолог дала советы по борьбе с осенней хандрой

Кандидат психологических наук Марина Солдатенкова перечислила в разговоре с RT несколько способов, которые помогут побороть осеннюю хандру. Для достижения этой цели эксперт среди прочего посоветовала слушать активную музыку и смотреть комедии.

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«Первое — окружите себя приятными и красивыми вещами, чаще балуйте себя. Например, используйте возможности цвета: купите апельсины, положите их в вазу на столе, чтобы в помещении постоянно было яркое пятно», — отметила Солдатенкова.

Также она порекомендовала слушать активную музыку. Делать это можно с утра во время зарядки или в транспорте.

«Третье — замечайте красоту вокруг себя, чаще улыбайтесь. Это тоже полезная практика, потому что как только вы начинаете улыбаться, поднимается настроение», — добавила собеседница RT.